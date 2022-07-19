В Запорожье назвали девизом фразу «Мы вместе с Россией»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Новым девизом контролируемой российскими войсками части Запорожской области стала фраза «Мы вместе с Россией», заявил «РИА Новости» член администрации региона Владимир Рогов.

«Мы вместе с Россией» стала неотъемлемой фразой в жизни Запорожской области. Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живем и работаем. Эта фраза уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики», — сообщил Рогов.

По его словам, после взятия российскими регионами шефства над городами и районами Запорожья они стали «пронизаны горизонтальными связями».

С начала спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и значительную часть Запорожской области. В запорожской военно-гражданской администрации заявили, что область «навсегда потеряна для Украины» и затягивать с проведением референдума о присоединении к России регион не будет. Власти региона также призывали президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ о выводе войск с территории области.

Накануне запорожское правительство возглавил бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.