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«РИА Новости» сообщило о раскрытых данных «украинских разведчиков»

Агентство сообщило, что хакеры RaHDit обнародовали данные 1 тыс. сотрудников разведки Украины. Информация о деятельности группировки стала появляться с марта. Источник РБК отмечал, что подтвердить ее существование невозможно
Фото: Jenny Kane / AP
Фото: Jenny Kane / AP

Хакерская группа RaHDit выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает «РИА Новости». Их подлинность агентству подтвердил источник в одной из российских спецслужб, сообщив, что материалы «не вызывают сомнений».

Как пишет агентство, среди раскрытых разведчиков представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. В базе также содержатся данные кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии. По данным «РИА Новости», перечень сформировали за счет изъянов в защите сетей центрального управления ГУР.

Первое упоминание об этой хакерской группировке появилось вскоре после начала российской военной операции на Украине. 3 марта Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил, что RaHDIt взломала 755 сайтов органов власти Украины, в основном местных.

Хакеры опубликовали данные 700 «сотрудников СБУ»
Политика
Фото:Felipe Dana / AP

«РИА Новости» неоднократно публиковало новости со ссылкой на членов группировки, в частности об «информационно-психологических операциях Украины в России». 1 июня агентство сообщило, что RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Нackers Did it («Это сделали злые русские хакеры»). Она заявляет, что публикует данные «о нацистах XXI века и их пособниках, бесчеловечных преступлениях и преступниках, их совершающих».

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в разговоре с РБК обращал внимание на то, что наиболее громкие инциденты, связанные с этими хакерами, появились в марте. По его словам, RaHDIt «скорее группа единомышленников, а не хакерская группировка в классическом представлении». В свою очередь, источник РБК в компании на рынке информационной безопасности отмечал, что RaHDIt максимально непублична и подтвердить ее существование невозможно.

Теги
хакеры разведка данные Военная операция на Украине
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