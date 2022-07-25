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Франция начала расследование в отношении активов российских бизнесменов

Прокуратура изучит, при каких условиях российские бизнесмены смогли накопить «значительные активы в сфере недвижимости» во Франции. Эта страна входит в топ-6 европейских стран по объему замороженных российских активов
Здание Национальной финансовой прокуратуры Франции
Здание Национальной финансовой прокуратуры Франции (Фото: tribunal-de-paris.justice.fr)

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении активов российских бизнесменов в стране, сообщила Le Parisien.

Прокуратура изучит, при каких условиях предприниматели смогли накопить «значительные активы в сфере недвижимости» во Франции.

Как сообщили в ведомстве, разбирательство 1 июля начало Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями. Дело открыли после жалобы, которую в конце мая в Париже подала антикоррупционная неправительственная организация Transparency International (ее российское отделение признано Минюстом России НКО-иноагентом). «Предпринимателей и чиновников высокого ранга» заподозрили в отмывании денег, уточняет ТАСС.

В ЕС назвали страны — лидеры по объему замороженных российских активов
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Вид на здание Европарламента

С конца февраля по середину июля Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму €13,8 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, большая часть этой суммы — €12,7 млрд приходится на шесть государств: Германию, Ирландию и Францию, а также Австрию, Бельгию и Люксембург, в то время как другие страны ЕС «отчитываются лишь об очень небольших суммах».

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил введенные против предпринимателей ограничительные меры с инквизицией и предупредил, что власти западных стран столкнутся с большим числом исков из-за их стремления отменить право собственности для российского бизнеса.

Ряд российских бизнесменов, попавших под санкции, уже оспорили это решение в суде ЕС. Среди них — Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и Алишер Усманов. По словам Фридмана, западные страны, вводя ограничения, не понимают, «как на самом деле работает власть в России», в то время как дистанция между российским руководством и кем-либо еще «подобна дистанции между Землей и космосом».

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