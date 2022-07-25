На Азара составили второй протокол по статье о дискредитации армии

По новому делу Азару может грозить штраф до 50 тыс. руб. Это второй протокол на журналиста по статье о дискредитации армии. В июне суд оштрафовал его на 60 тыс. руб. за антивоенный пост в соцсети

Илья Азар (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили протокол по статье о распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Карточка об этом появилась на сайте Хамовнического суда.

«Возбуждено административное дело. За что именно, не знаю, просто увидел на сайте Мосгорсуда», — сказал РБК Азар.

Как следует из карточки дела, оно было зарегистрировано 15 июля. Физлицам по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП может грозить штраф до 50 тыс. руб.

Это второй протокол по статье о дискредитации вооруженных сил, который составили на Азара. В прошлый раз административное дело на журналиста завели в начале мая. Тогда поводом стал пост Азара в Facebook (принадлежит Meta, эта компания признана экстремистской и запрещена в России).

Как сообщала «Новая газета. Европа» (сайт издания заблокирован по требованию Роскомнадзора), речь шла об антивоенном посте от 28 февраля. Суд постановил, что в нем Азар «совершает действия, направленные на дискредитацию использования» Вооруженных сил России, а также совершает «публичные призывы к воспрепятствованию использования» армии «в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

По этому делу суд в июне оштрафовал Азара на 60 тыс. руб.