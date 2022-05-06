На Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации армии
На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП), карточка об этом появилась на сайте Хамовнического суда.
Статья предполагает штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для физических лиц, если действия создали «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».
В прокуратуре сообщили, что поводом стал пост Азара в Facebook (материнская компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена), но какой именно — не уточнили, написал журналист в своем Telegram.
Азар заявил РБК, что будет обжаловать протокол и не считает, что дискредитировал армию России. «В России введена военная цензура, и самых честных, неравнодушных людей, которые не могут молча смотреть, как гибнут мирные люди, дети, женщины, кидают в тюрьмы всего лишь за высказанную ими пацифистскую позицию или возмущение происходящим вот уже третий месяц в Украине», — сказал он.
Статья 20.3.3 появилась в административном кодексе 4 марта, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Как подсчитал РБК, согласно статистике ГАС «Правосудие», с этого момента и по 11 апреля в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП. Как минимум по 334 делам было вынесено постановление о назначении административного наказания, по трем — прекращено производство и 176 дел были на тот момент не рассмотрены.
В конце марта «Новая газета» приостановила выпуск издания до окончания российской военной операции на Украине. Это произошло после получения второго предупреждения от Роскомнадзора за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале (первое было вынесено 22 марта; у СМИ, которое получает два предупреждения в год, могут отозвать лицензию). Сотрудники, уехавшие из России, создали издание «Новая газета. Европа», главредом которого стал Кирилл Мартынов. В конце апреля РКН заблокировал доступ к его сайту.