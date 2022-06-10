Суд оштрафовал Илью Азара на 60 тыс. руб. по делу о дискредитации армии

Илья Азар (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Хамовнический суд Москвы назначил журналисту «Новой газеты» Илье Азару административный штраф 60 тыс. руб. за дискредитацию действий российской армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии и сопровождающиеся призывами к несанкционированным акциям). Максимальный штраф для физлиц по ней — 100 тыс. руб.

Сам журналист в беседе с РБК сказал, что не удивлен решением суда. «Наоборот, я счастлив, что меня, наконец, включали в список достойнейших людей страны, который как раз и состоит теперь из оштрафованных по ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию армии России», — заявил Азар.

О том, что на Азара составили протокол по статье о дискредитации армии, стало известно 6 мая. Поводом для возбуждения административного дела стал пост журналиста в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) про Украину, сообщили в пресс-службе.

Как пишет «Новая газета. Европа» (сайт издания заблокирован по требованию Роскомнадзора), речь идет об антивоенном посте от 28 февраля. Суд постановил, что в нем Азар «совершает действия, направленные на дискредитацию использования» Вооруженных сил России, а также совершает «публичные призывы к воспрепятствованию использования» армии «в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».