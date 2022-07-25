В ДНР сообщили о «зачистке» Углегорской ТЭС
Вооруженные силы занимаются установлением контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) близ Светлодарска, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — сказано в сообщении.
Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил в ночь на 25 июля, что территория ТЭС «полностью блокирована».
Углегорская ТЭС находится на востоке Донецкой области Украины, административные границы которой в ДНР установили в качестве государственных. В четырех сторонах от ТЭС равноудаленно расположены города Горловка, Попасная, Дебальцево и Бахмут. Все они, кроме последнего, находятся под контролем ДНР.
Теплоэлектростанция является одной из крупнейших в Европе. Строительство велось в 1968–1972 годах, первый энергоблок включили в сеть 31 декабря 1972 года. К концу 1976 года в эксплуатацию ввели энергоблоки № 6 и № 7, говорится на сайте украинской «Центрэнерго». Мощность Углегорской ТЭС составляет 3,6 тыс. МВт, указывает портал Energybase.ru.
Спецоперация России на Украине началась более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал тогда свое решение стремлением «восстановить государственность» республик Донбасса, защитить мирных жителей от «геноцида» и провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. На Украине в ответ ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Дипломатические отношения с Россией были разорваны.
В Народной милиции ДНР предупредили, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года. «Мы не будем говорить [конкретные] даты», — отметил при этом представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин.