В ДНР сообщили о «зачистке» Углегорской ТЭС

Военные ведут операцию по взятию Углегорской ТЭС, сообщили в штабе ДНР. Электростанция считается одной из самых крупных в Европе, ее мощность составляет 3,6 тыс. МВт. Она находится между Бахмутом и Дебальцево

Вид на Углегорскую ТЭС (Фото: Павел Климов / Reuters)

Вооруженные силы занимаются установлением контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) близ Светлодарска, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — сказано в сообщении.

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил в ночь на 25 июля, что территория ТЭС «полностью блокирована».

Углегорская ТЭС находится на востоке Донецкой области Украины, административные границы которой в ДНР установили в качестве государственных. В четырех сторонах от ТЭС равноудаленно расположены города Горловка, Попасная, Дебальцево и Бахмут. Все они, кроме последнего, находятся под контролем ДНР.

Теплоэлектростанция является одной из крупнейших в Европе. Строительство велось в 1968–1972 годах, первый энергоблок включили в сеть 31 декабря 1972 года. К концу 1976 года в эксплуатацию ввели энергоблоки № 6 и № 7, говорится на сайте украинской «Центрэнерго». Мощность Углегорской ТЭС составляет 3,6 тыс. МВт, указывает портал Energybase.ru.

Читайте на РБК Pro Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи

Спецоперация России на Украине началась более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал тогда свое решение стремлением «восстановить государственность» республик Донбасса, защитить мирных жителей от «геноцида» и провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. На Украине в ответ ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Дипломатические отношения с Россией были разорваны.

В Народной милиции ДНР предупредили, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года. «Мы не будем говорить [конкретные] даты», — отметил при этом представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин.