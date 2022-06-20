Глава ДНР Пушилин назначил главу Светлодарска

Углегорская тепловая электростанция в Светлодарске (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил главой города Светлодарск Максима Козловского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.

«Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска», — говорится в тексте документа.

Светлодарск расположен на северо-востоке ДНР, рядом с границей с Луганской народной республикой. В городе находится одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций — Углегорская ТЭС.

Светлодарск был взят под контроль российскими военными 24 мая, и на здании администрации города появился российский флаг. 26 мая мэр Дебальцево Игорь Захаревич, в зону ответственности которого был включен Светлодарск, рядом с российским флагом поднял и флаг ДНР.

В 2014 году на митинге в Светлодарске около 200 сторонников ДНР приняли резолюцию в поддержку референдума о независимости республики. Со здания горсовета сняли украинский флаг и водрузили флаг ДНР. Однако вскоре город взяли под контроль украинские войска.