Глава ДНР Пушилин назначил главу Светлодарска
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил главой города Светлодарск Максима Козловского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.
«Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска», — говорится в тексте документа.
Светлодарск расположен на северо-востоке ДНР, рядом с границей с Луганской народной республикой. В городе находится одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций — Углегорская ТЭС.
Светлодарск был взят под контроль российскими военными 24 мая, и на здании администрации города появился российский флаг. 26 мая мэр Дебальцево Игорь Захаревич, в зону ответственности которого был включен Светлодарск, рядом с российским флагом поднял и флаг ДНР.
В 2014 году на митинге в Светлодарске около 200 сторонников ДНР приняли резолюцию в поддержку референдума о независимости республики. Со здания горсовета сняли украинский флаг и водрузили флаг ДНР. Однако вскоре город взяли под контроль украинские войска.