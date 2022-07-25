Генконсул КНР привела «доказательства» вмешательства США в дела Китая

Генеральный консул Китая в британском Белфасте Чжан Мэйфан привела в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других государств.

«Как человек, который помог спланировать госпереворот, <...> это требует много времени», — процитировала Мэйфан экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Кроме этого, она напомнила про слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео: «Мы лгали, мы обманывали, мы крали».

Китайский дипломат также вспомнила, что на вопрос о вмешательстве Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил: «Ням, ням, ням».

Отношения между США и Китаем ухудшились при президентстве Дональда Трампа: Штаты ввели экономические санкции против некоторых китайских компаний и обвинили КНР в массовых нарушениях прав человека. После прихода Джо Байдена его администрация хотя и отменила часть санкций, введенных при Трампе, но в целом продолжила политику экономических ограничений. В частности, в 2021 году Минфин США наложил санкции на китайских чиновников, которых посчитали подрывающими демократию в Гонконге.

В то же время обе страны обвиняли друг друга во вмешательстве во внутренние дела, а МИД Китая в феврале предупреждал об угрозе полномасштабной конфронтации. «Между Китаем и США существуют и конкуренция, и сотрудничество, и мы не можем просто использовать конкуренцию для определения двусторонних отношений. Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.