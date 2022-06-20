CNN узнал, что США обеспокоены возможным вмешательством России в выборы
Чиновники США, отвечающие за внутреннюю безопасность, обеспокоены тем, что Россия может вмешаться в выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает CNN со ссылкой на пятерых действующих и бывших чиновников.
По их словам, ожидается, что Москва может использовать разногласия внутри США относительно грядущих выборов, и инсценировать небольшие хакерские атаки на местные избиркомы. При этом хакеры могут действовать так, чтобы их заметили, чтобы потом посеять сомнения внутри американского общества, касающиеся целостности выборов в США, пишет CNN.
Однако собеседники телеканала подчеркнули, что этот вариант развития событий остается гипотетическим.
Несмотря на то, что выборы в США стали более защищенными, чиновники утверждают, что в стране сложилась атмосфера недоверия, усугубляемая большим количеством местных избирательных систем, продолжает телеканал. Это означает, что в таких условиях по-настоящему нельзя быть готовыми к воздействию «российских ассиметричных методов ведения войны», уточняет CNN.
«Если случится что-то мелкое, это перерастет в манию и хаос, и люди внезапно начнут думать, что вся системы выборов небезопасна, — сказала Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а ранее занимала должность директора по кибербезопасности и контрразведке в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей. — Речь идет не о том, чтобы решить небольшую проблему, чтобы она не переросла в большую. Речь о том, что люди, увидя небольшую течь в лодке, начинают думать, что она утонет вся целиком».
Выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 34 из 100 сенаторов.
В апреле агентство Associated Press писало, что разведка США допускает вмешательство России в политические дела страны, используя ее поддержку Украины.
При этом издание сообщало, что разведка пока не получила никаких доказательств соответствующих поручений президента Владимира Путина. «Но, учитывая антипатию Путина к Западу и его неоднократные осуждающие высказывания в сторону Украины, официальные лица считают, что он может рассматривать поддержку США Украины как прямое оскорбление для него, что дает ему дополнительный стимул для вмешательства в еще одни выборы в США», — писало АР.
Москва категорически отвергает все заявления Вашингтона о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские выборы. Представитель президента Дмитрий Песков называл такие сообщения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.
«Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — также говорил он.