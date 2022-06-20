Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
В Брянской области обстреляли поселок Политика, 06:41
CNN узнал, что США обеспокоены возможным вмешательством России в выборы Политика, 06:15
Глава ЕК заявила, что уверена в предоставлении Украине статуса кандидата Политика, 06:04
Россияне рассказали, какие товары закупали впрок из-за угрозы дефицита Общество, 06:00
Попова предупредила об активности «отдохнувшего» в период COVID-19 гриппа Общество, 05:32
Обвиненный в изнасиловании режиссер Хаггис заявил о своей невиновности Общество, 04:55
Коалиция Макрона не получила большинства во французском парламенте Политика, 04:24
Кулеба заявил, что Украина будет «воевать и лопатами» без поставок оружия Политика, 04:08
В Колумбии новым президентом стал бывший партизан и экс-мэр Боготы Политика, 03:32
Кудрин допустил создание агентства-оператора бюджетного правила Экономика, 03:08
Один человек погиб и шесть пострадали в результате стрельбы в Армении Общество, 02:25
ФССП получила возможность открывать дела против должников автоматически Общество, 01:44
Кудрин объяснил, почему нужно сохранить основу бюджетного правила Экономика, 01:41
В Кишиневе полиция не дала провести концерт Киркорова после митинга Политика, 00:53

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

CNN узнал, что США обеспокоены возможным вмешательством России в выборы

Речь идет о ноябрьских выборах в конгресс США. При этом чиновники признают, что вероятность вмешательства «гипотетическая». Россия ранее отвергала все обвинения во вмешательстве в дела страны

Чиновники США, отвечающие за внутреннюю безопасность, обеспокоены тем, что Россия может вмешаться в выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает CNN со ссылкой на пятерых действующих и бывших чиновников.

По их словам, ожидается, что Москва может использовать разногласия внутри США относительно грядущих выборов, и инсценировать небольшие хакерские атаки на местные избиркомы. При этом хакеры могут действовать так, чтобы их заметили, чтобы потом посеять сомнения внутри американского общества, касающиеся целостности выборов в США, пишет CNN.

Однако собеседники телеканала подчеркнули, что этот вариант развития событий остается гипотетическим.

Несмотря на то, что выборы в США стали более защищенными, чиновники утверждают, что в стране сложилась атмосфера недоверия, усугубляемая большим количеством местных избирательных систем, продолжает телеканал. Это означает, что в таких условиях по-настоящему нельзя быть готовыми к воздействию «российских ассиметричных методов ведения войны», уточняет CNN.

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

«Если случится что-то мелкое, это перерастет в манию и хаос, и люди внезапно начнут думать, что вся системы выборов небезопасна, — сказала Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а ранее занимала должность директора по кибербезопасности и контрразведке в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей. — Речь идет не о том, чтобы решить небольшую проблему, чтобы она не переросла в большую. Речь о том, что люди, увидя небольшую течь в лодке, начинают думать, что она утонет вся целиком».

Выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 34 из 100 сенаторов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Шесть привычек, которые убивают вашу креативность
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи

В апреле агентство Associated Press писало, что разведка США допускает вмешательство России в политические дела страны, используя ее поддержку Украины.

Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
Политика
Джо Байден

При этом издание сообщало, что разведка пока не получила никаких доказательств соответствующих поручений президента Владимира Путина. «Но, учитывая антипатию Путина к Западу и его неоднократные осуждающие высказывания в сторону Украины, официальные лица считают, что он может рассматривать поддержку США Украины как прямое оскорбление для него, что дает ему дополнительный стимул для вмешательства в еще одни выборы в США», — писало АР.

Москва категорически отвергает все заявления Вашингтона о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские выборы. Представитель президента Дмитрий Песков называл такие сообщения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.

«Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — также говорил он.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
вмешательство в выборы Конгресс США

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Песков заявил о необходимости «хеджировать риски» из-за санкций США
Политика
США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter