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Китай заявил, что Южно-Китайское море не должно стать «ареной для боев»

Южно-Китайское море не является «сафари-парком» для стран за пределами региона и не должно стать «ареной боевых действий». Об этом заявил Министр иностранных дел Китая Ван И, передает Reuters.

Проблема Южно-Китайского моря должна решаться исключительно странами региона, сказал Ван И, открывая виртуальный семинар, посвященный 20-летию подписания Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.

«Южно-Китайское море — не сафари парк или арена боевых действий для мировых держав, которые должны стремиться к миру в регионе», — сказал высокопоставленный дипломат.

Байден призвал военных «сохранить свободным» Южно-Китайское море
Политика

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что США готовы к военному ответу на возможное использование Китаем силы в Южно-Китайском море против Тайваня. По словам американского лидера, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон и придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он.

В то же время Байден призвал военных США «сохранить свободным» Южно-Китайское море и обеспечить там полную свободу судоходства.

В МИД КНР выразили протест в связи с выступлением Байдена и в очередной раз заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».

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Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.

Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом Вашингтон придерживается политики «одного Китая».

Теги
Китай Ван И Южно-Китайское море боевые действия
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