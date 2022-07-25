Китай заявил, что Южно-Китайское море не должно стать «ареной для боев»
Южно-Китайское море не является «сафари-парком» для стран за пределами региона и не должно стать «ареной боевых действий». Об этом заявил Министр иностранных дел Китая Ван И, передает Reuters.
Проблема Южно-Китайского моря должна решаться исключительно странами региона, сказал Ван И, открывая виртуальный семинар, посвященный 20-летию подписания Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.
«Южно-Китайское море — не сафари парк или арена боевых действий для мировых держав, которые должны стремиться к миру в регионе», — сказал высокопоставленный дипломат.
В конце мая президент США Джо Байден заявил, что США готовы к военному ответу на возможное использование Китаем силы в Южно-Китайском море против Тайваня. По словам американского лидера, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон и придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он.
В то же время Байден призвал военных США «сохранить свободным» Южно-Китайское море и обеспечить там полную свободу судоходства.
В МИД КНР выразили протест в связи с выступлением Байдена и в очередной раз заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.
Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом Вашингтон придерживается политики «одного Китая».