Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России

Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны предложение о расширении санкций против России, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Под санкции должны попасть 24 российские компании и ряд предприятий, зарегистрированных на территории других стран.

В числе юрлиц, которые должны попасть под санкции, шесть зарегистрированы в Крыму и еще 18 — на остальной части России. Так, в их числе есть симферопольское машиностроительное предприятие «Фиолент». Также санкционный список правительство предлагает расширить предприятиями, зарегистрированными на территории КНР, Республики Турция и Боснии и Герцеговины. Все они причастны к строительству магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Полный список юрлиц ведомство не опубликовало.

«Введение санкций ко всем причастным предприятиям, задействованным в процессе строительства магистрального газопровода Краснодарский край — Крым и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки», — заявили в министерстве.