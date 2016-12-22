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Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль
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Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль
Финансы, 22:05
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Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль

Старший аналитик БКС Сергей Суверов в беседе с РБК заявил, что резкие скачки курсов доллара и евро на Московской бирже 24 июля произошли из-за заявлений американских сенаторов о возможном введении дополнительных санкций против Москвы, которые могут затронуть суверенный долг России.

Речь идет о совместном заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса, которые пообещали принять двухпартийный законопроект об усилении антироссийских санкций. Об этом сообщал Bloomberg. В документе также предусмотрено введение дополнительных ограничений, направленных на энергетический и финансовый секторы страны. «США должны ясно заявить, что мы будем защищать наш народ и не перестанем прилагать усилия по защите западной демократии от размывания», — говорится в заявлении сенаторов. По мнению Суверова, вероятность введения новых антироссийских санкций невелика, а курс рубля восстановится в ближайшие дни.

Курсы валют выросли из-за твита президента США Дональда Трампа об опасности вмешательства Москвы в выборы, назначенные на ноябрь 2018 года, заявил РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Рынок отреагировал на заявление американского лидера, так как «геополитическая ситуация остается напряженной», считает он. По словам Кузьмина, рост на 70–80 коп. — «не такая большая волатильность», и ее можно наблюдать и в другие дни «под влиянием тех или иных событий».

Вечером 24 июля курсы доллара и евро на Мосбирже резко выросли. В 19:12 мск доллар стоил 62,72 руб., евро — 73,28 руб. В 19:21 мск курс доллара вырос до 63,32 руб., курс евро — до 73,98 руб. В 19:42 мск доллар достиг отметки 63,44 руб., евро подорожал до 74,09 руб.

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Финансы

Днем 24 июля Дональд Трамп заявил, что он «обеспокоен» тем, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы». В частности, по его мнению, Россия поддержит демократов, так как Трамп, как следует из его слов, «жесток по отношению к России». «Они точно не хотят Трампа», — добавил он. Речь идет о выборах осенью 2018 года, когда будут переизбраны все члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.

Теги: курсы валют , Доллар , Дональд Трамп , Санкции
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