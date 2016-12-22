Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль

Старший аналитик БКС Сергей Суверов в беседе с РБК заявил, что резкие скачки курсов доллара и евро на Московской бирже 24 июля произошли из-за заявлений американских сенаторов о возможном введении дополнительных санкций против Москвы, которые могут затронуть суверенный долг России.

Речь идет о совместном заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса, которые пообещали принять двухпартийный законопроект об усилении антироссийских санкций. Об этом сообщал Bloomberg. В документе также предусмотрено введение дополнительных ограничений, направленных на энергетический и финансовый секторы страны. «США должны ясно заявить, что мы будем защищать наш народ и не перестанем прилагать усилия по защите западной демократии от размывания», — говорится в заявлении сенаторов. По мнению Суверова, вероятность введения новых антироссийских санкций невелика, а курс рубля восстановится в ближайшие дни.

Курсы валют выросли из-за твита президента США Дональда Трампа об опасности вмешательства Москвы в выборы, назначенные на ноябрь 2018 года, заявил РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Рынок отреагировал на заявление американского лидера, так как «геополитическая ситуация остается напряженной», считает он. По словам Кузьмина, рост на 70–80 коп. — «не такая большая волатильность», и ее можно наблюдать и в другие дни «под влиянием тех или иных событий».

Вечером 24 июля курсы доллара и евро на Мосбирже резко выросли. В 19:12 мск доллар стоил 62,72 руб., евро — 73,28 руб. В 19:21 мск курс доллара вырос до 63,32 руб., курс евро — до 73,98 руб. В 19:42 мск доллар достиг отметки 63,44 руб., евро подорожал до 74,09 руб.

Днем 24 июля Дональд Трамп заявил, что он «обеспокоен» тем, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы». В частности, по его мнению, Россия поддержит демократов, так как Трамп, как следует из его слов, «жесток по отношению к России». «Они точно не хотят Трампа», — добавил он. Речь идет о выборах осенью 2018 года, когда будут переизбраны все члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.