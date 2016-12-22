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Белый дом назвал единственную договоренность Путина с Трампом
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Белый дом назвал единственную договоренность Путина с Трампом
Политика, 22:41
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Белый дом назвал единственную договоренность Путина с Трампом
В ходе встречи президентов России и США в Хельсинки они достигли лишь одной договоренности. Речь идет о продолжении контактов по линии ответственных за национальную безопасность двух стран
Дональд Трамп и Владимир Путин ​во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 года (Фото: Zuma / TАСС)

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе беседы в столице Финляндии достигли лишь одной договоренности, сообщила на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. По ее словам, главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность, сообщает агентство Reuters.

В этой связи Сандерс сообщила о том, что в августе советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретится с «российским коллегой». С кем конкретно будет разговаривать представитель Трампа, она не уточнила. Также Сандерс не объяснила, где именно пройдут переговоры.

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Болтон присутствовал на встрече Путина с Трампом, когда те общались в расширенном формате. Кроме того, он приезжал в Москву накануне саммита в столице Финляндии.

Поскольку в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп на протяжении примерно полутора часов общались тет-а-тет, многие американские политики задавались вопросом, пришли ли они к каким-то договоренностям за исключением тех, о которых было объявлено на пресс-конференции по итогам встречи. Ранее стало известно о том, что Россия и США договорились обсудить гуманитарную ситуацию в Сирии и возвращение в страну беженцев.

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Также появилась информация о том, что российский президент предложил Трампу подумать над проведением референдума в Донбассе. Комментируя этот вопрос, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт указала, что такой референдум был бы нелегитимным, поскольку прошел бы на территории, которая неподконтрольна украинскому правительству.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Госдеп США
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