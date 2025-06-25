 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп опроверг слова Зеленского об обсуждении прекращения огня

Трамп: не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп выразил мнение, что Зеленский хочет закончить конфликт с Россией. Путин говорил, что Москва стремится к урегулированию, но основная задача на 2025 год — продолжение выполнения целей военной операции
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы завершения конфликта с Россией. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой на полях саммита НАТО в Гааге.

Он опроверг слова украинского президента о том, что основной темой встречи было прекращение огня.

«Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него (у Зеленского. — РБК) дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт», — сказал Трамп. Сейчас «прекрасное время, чтобы положить этому конец», считает республиканец.

Он добавил, что собирается снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и «посмотреть, сможем ли мы положить этому конец».

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи
Политика
Владимир Зеленский

Как сообщило «Суспiльне», встреча Трампа и Зеленского продолжалась около 50 минут. Украинский президент по ее окончании сообщил, что основной темой разговора было прекращение огня.

Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президентов Украины и США с момента вступления Трампа в должность на второй срок. Зеленский охарактеризовал встречу как «продолжительную и содержательную». По его словам, в ходе разговора удалось охватить «все действительно важные вопросы».

Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с руководством стран НАТО президент США заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».

Трамп до переизбрания обещал урегулировать российско-украинский конфликт. Его администрация попыталась выступить посредником между Москвой и Киевом. В середине мая Россия и Украина возобновили прерванные три года назад прямые переговоры в Стамбуле.

Москва заявляла о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий. Россия стремится к завершению конфликта, но основная задача на 2025 год — это продолжение выполнения целей спецоперации, говорил Путин. Прогнозировать срок завершения военных действий он отказывался, отмечая, что «это очень сложная вещь и она контрпродуктивная».

Зеленский в ноябре 2024 года заявлял, что надеется на завершение боевых действий в 2025 году дипломатическим путем. По его мнению, политика Трампа должна была поспособствовать этому.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине переговоры мирное урегулирование Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи
Политика
Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным
Политика
В ЕС предупредили о «тяжелой и дорогостоящей битве» за оружие для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 18:48
КСИР подтвердил гибель главы штаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани Политика, 19:40
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Премьер Канады заявил, что страна не планирует вступать в ЕС Политика, 19:20
Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией Политика, 19:11
Под Благовещенском нашли захоронения погибших в Гражданскую войну Общество, 19:03
МАГАТЭ допустило, что Иран сумел сохранить запасы обогащенного урана Политика, 19:01
В Канаде решили профинансировать общественный транспорт пивом Вино, 18:48
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Новиком» на ПМЭФ-2025 заключил соглашения по поддержке промышленности Отрасли, 18:47
Главой Центра подготовки сборных стал участник программы «Время героев» Спорт, 18:46
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
На ПМЭФ обсудили поддержку резидентов и планы развития «Сколково» Отрасли, 18:43
До ₽360 тыс. составит софинансирование от государства по ПДС за 10 лет Инвестиции, 18:41
На выходных в Москве ограничат проезд в центре из-за бала выпускников Город, 18:36
Глава СПЧ призвал высылать мигрантов, чьи дети не ходят в школу Общество, 18:35