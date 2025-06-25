Трамп опроверг слова Зеленского об обсуждении прекращения огня

Трамп: не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня на Украине

Трамп выразил мнение, что Зеленский хочет закончить конфликт с Россией. Путин говорил, что Москва стремится к урегулированию, но основная задача на 2025 год — продолжение выполнения целей военной операции

Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы завершения конфликта с Россией. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой на полях саммита НАТО в Гааге.

Он опроверг слова украинского президента о том, что основной темой встречи было прекращение огня.

«Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него (у Зеленского. — РБК) дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт», — сказал Трамп. Сейчас «прекрасное время, чтобы положить этому конец», считает республиканец.

Он добавил, что собирается снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и «посмотреть, сможем ли мы положить этому конец».

Как сообщило «Суспiльне», встреча Трампа и Зеленского продолжалась около 50 минут. Украинский президент по ее окончании сообщил, что основной темой разговора было прекращение огня.

Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президентов Украины и США с момента вступления Трампа в должность на второй срок. Зеленский охарактеризовал встречу как «продолжительную и содержательную». По его словам, в ходе разговора удалось охватить «все действительно важные вопросы».

Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с руководством стран НАТО президент США заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».

Трамп до переизбрания обещал урегулировать российско-украинский конфликт. Его администрация попыталась выступить посредником между Москвой и Киевом. В середине мая Россия и Украина возобновили прерванные три года назад прямые переговоры в Стамбуле.

Москва заявляла о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий. Россия стремится к завершению конфликта, но основная задача на 2025 год — это продолжение выполнения целей спецоперации, говорил Путин. Прогнозировать срок завершения военных действий он отказывался, отмечая, что «это очень сложная вещь и она контрпродуктивная».

Зеленский в ноябре 2024 года заявлял, что надеется на завершение боевых действий в 2025 году дипломатическим путем. По его мнению, политика Трампа должна была поспособствовать этому.