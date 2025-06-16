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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал тему предстоящего разговора с Трампом

Зеленский заявил, что рассчитывает обсудить с Трампом закупку пакета вооружений
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить поставки американского оружия Украине. Их встреча может состояться уже завтра на полях саммита стран G7 в Канаде
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Одним из вопросов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом, будет пакет оборонной помощи. Об этом украинский президент сообщил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о том, что США планируют сократить военную помощь Украине. Он отметил, что Вашингтон оказал Киеву значительную поддержку, когда европейское оборонное производство было еще на низком уровне. И хотя о новой помощи пока речь не идет, Украина продолжает получать вооружение, поставки которого были одобрены администрацией экс-президента США Джо Байдена, обратил внимание Зеленский.

«Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, — об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», — ответил Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Предполагается, что президенты Украины и США могут встретиться уже завтра, 17 июня, в Канаде на саммите стран G7, который стартовал 15 июня. Это будет первый саммит для нового премьер-министра Канады Марка Карни и Трампа после его возвращения в Белый дом.

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Пит Хегсет

Нынешняя администрация США не раз критиковала расходы предыдущей на помощь Украине. Вице-президент Джей Ди Вэнс называл их «безумием». Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету на прошлой неделе заявил о планах сократить расходы США на инициативу по содействию безопасности Украины.

В начале своего президентского срока Трамп приостановил военную помощь Украине после конфликта с Зеленским в Овальном кабинете. Впоследствии поддержка Украины была возобновлена. Трамп говорил, что «спасает эту страну», поскольку без американской поддержки она «будет повержена очень скоро». Зеленский подтверждал, что без помощи США Украине будет «очень трудно», и выражал надежду на ее продолжение.

В начале мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Договор предусматривает, что у Вашингтона будет возможность засчитывать как взнос в созданный по договору фонд новую военную помощь Киеву. Ранее предоставленная поддержка учитываться не будет.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада прекратить поставки вооружений. В Кремле отмечали, что такая поддержка не изменит исход конфликта и только затянет его.

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Милена Костерева
Украина США военная помощь поставки оружия Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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