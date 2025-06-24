Трамп показал сообщение генсека НАТО о том, что ЕС «заплатит по-крупному»

Марк Рютте проводит пресс-конференцию в преддверии саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 23 июня 2025 года (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение, которое, как предполагается, ему прислал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявивший, что «Европа заплатит по-крупному» после увеличения расходов на оборону стран — членов альянса.

«Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», — говорится в сообщении.

Рютте в преддверии саммита НАТО в Гааге, проходящего 24–25 июня, предложил странам альянса повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

После начала второго президентского срока Трамп неоднократно поднимал вопрос о повышении военных расходов стран — членов альянса. В частности, он заявлял, что все члены блока должны увеличить военные расходы до 5% ВВП и взять на себя больше ответственности за безопасность европейского континента.

Ранее Bloomberg писал, что европейские чиновники недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом, который выступил против увеличения военных расходов на оборону до 5% ВВП. На прошлой неделе Санчес направил Рютте письмо, в котором предупредил, что не поддержит эту инициативу. К Санчесу присоединился словацкий премьер Роберт Фицо, заявив, что страна сама будет решать, как повышать свой бюджет на оборону.