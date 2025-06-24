 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп показал сообщение генсека НАТО о том, что ЕС «заплатит по-крупному»

Трамп показал сообщение генсека НАТО Рютте о том, что ЕС «заплатит по-крупному»
Марк Рютте проводит пресс-конференцию в преддверии саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 23 июня 2025 года
Марк Рютте проводит пресс-конференцию в преддверии саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 23 июня 2025 года (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение, которое, как предполагается, ему прислал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявивший, что «Европа заплатит по-крупному» после увеличения расходов на оборону стран — членов альянса.

«Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», — говорится в сообщении.

Рютте в преддверии саммита НАТО в Гааге, проходящего 24–25 июня, предложил странам альянса повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Какие «смелые решения» страны НАТО примут на саммите в Гааге
Политика
Марк Рютте

После начала второго президентского срока Трамп неоднократно поднимал вопрос о повышении военных расходов стран — членов альянса. В частности, он заявлял, что все члены блока должны увеличить военные расходы до 5% ВВП и взять на себя больше ответственности за безопасность европейского континента.

Ранее Bloomberg писал, что европейские чиновники недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом, который выступил против увеличения военных расходов на оборону до 5% ВВП. На прошлой неделе Санчес направил Рютте письмо, в котором предупредил, что не поддержит эту инициативу. К Санчесу присоединился словацкий премьер Роберт Фицо, заявив, что страна сама будет решать, как повышать свой бюджет на оборону.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Дональд Трамп Марк Рютте НАТО оборонный бюджет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Сийярто рассказал, как НАТО избежало прямого столкновения с Россией
Политика
Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским на саммите НАТО
Политика
Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 19:09
ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Политика, 22:13
«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции Спорт, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний Бизнес, 22:05
Путин поручил разработать налоговые льготы для инвесторов при IPO и SPO Инвестиции, 22:03
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор Политика, 22:02
Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена Политика, 21:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Призеры чемпионата России в танцах на льду перешли в группу Жулина Спорт, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за 3,5 часа Политика, 21:29
В ЕС предупредили о «тяжелой и дорогостоящей битве» за оружие для Украины Политика, 21:17
ТАСС сообщил о задержании в Сумском приграничье солдат ВСУ в гражданском Политика, 21:13
Футболиста «Челси» дисквалифицировали на два матча клубного ЧМ Спорт, 21:12
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52