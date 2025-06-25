Politico назвало новую «головную боль» НАТО

В НАТО критикуют позицию Испании, которая хочет добиться исключения из требований повысить расходы на оборону до 5% ВВП, пишет Politico. В прошлом году подобной критике подвергалась Канада по схожей причине

Самой большой «головной болью» НАТО из-за дефицита средств на оборону ранее была Канада, но теперь это место заняла Испания из-за отказа повышать целевой показатель оборонных расходов до 5%, пишет Politico. Дипломаты и чиновники НАТО в разговоре с изданием раскритиковали позицию Мадрида и назвали ее «несправедливой» для остальных членов альянса.

В прошлом году Оттава отказалась повышать расходы на оборону до целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Однако после смены правительства Канада пообещала выделить дополнительные $9 млрд на оборонные расходы, чтобы достичь таргета, отмечает издание.

Сейчас Оттава тратит около 1,37% ВВП на оборону. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал увеличить затраты на оборону до 2% ВВП к 2030 году. Также Оттава намерена присоединиться к плану перевооружения Европы с 1 июля. CBC отмечал, что это станет шагом к снижению зависимости Канады от США в области обороны. Испания в 2024 году потратила на оборону меньше всех членов блока — 1,2% ВВП.

После требований президента США Дональда Трампа в НАТО решили повысить целевой показатель по оборонным расходам до 5% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте представил план по достижению этого таргета к 2035 году: страны — члены блока должны увеличить затраты на оборону до 3,5%, еще 1,5% составят дополнительные затраты, например, на кибербезопасность или модернизацию мостов и дорог.

Испания блокировала это решение. Испанский премьер-министр Педро Санчес направил Рютте письмо с просьбой сделать для Мадрида исключение, отмечая, что страны — члены альянса могут самостоятельно и законно определять, готово ли оно идти на жертвы для достижения показателя 5%.

По мнению испанского премьера, введение подобного требования «неразумно» и «контрпродуктивно». Санчес заявил, что Испания хочет оставить планку расходов на оборону на уровне 2% при одновременном инвестировании в «дипломатию, социальную политику и помощь в целях развития».

Вскоре после этого Reuters сообщил, что представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Однако окончательно решение будет принято лишь после одобрения лидерами государств на встрече в рамках саммита НАТО 25 июня. По данным агентства, нежелание Испании подписывать заявление угрожало сорвать саммит, но ее возражения удалось преодолеть.

Politico отмечает, что правительство Испании не может принять бюджет, предусматривающий выделение новых средств на оборону. В разговоре с изданием ряд дипломатов и политиков раскритиковали позицию Мадрида по вопросу повышения планки до 5% ВВП. «Трудно заставить 32 страны делать что-либо сообща, но весь смысл североатлантического союза в том, чтобы быть хорошим союзником», — отметил один дипломат НАТО.

Председатель комитета национальной безопасности и обороны парламента Литвы Гедримас Еглинскас считает, что если сделать исключение для одной страны, это «может стать заразительным». После того, как против повышения таргета высказалась Испания, премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что у его страны «есть другие приоритеты на ближайшие годы, помимо вооружения».

Некоторые европейские чиновники возложили ответственность за сопротивление Испании на США, поскольку американский президент Дональд Трамп, несмотря на требование повысить планку расходов, заявлял, что Вашингтону увеличивать затраты не нужно.