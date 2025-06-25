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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало дату встречи Трампа и Зеленского

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Военная операция на Украине
Встреча Трампа с Зеленским на саммите НАТО запланирована на 25 июня, сообщает Politico. Оба лидера заявляли о планах встретиться, но не называли точных сроков. Их встреча на саммите G7 сорвалась из-за раннего отъезда Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июня на полях саммита НАТО в Гааге, сообщил Politico чиновник из Белого дома.

Оба лидера ранее заявили о планах встретиться на мероприятии. Однако сроки предполагаемой встречи не назывались. Зеленский говорил, что переговоры ведутся о сроках встречи, но не о ее теме. «Честно говоря, я не знаю, что произойдет», — сказал он.

Ранее The Washington Post писала, что организаторы саммита НАТО стараются держать Зеленского и Трампа как можно дальше от друг друга на публике, чтобы избежать раздражения американского президента. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал США в числе стран, которые не хотели бы видеть Зеленского на мероприятии. 

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня.

Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой
Политика
Владимир Зеленский

В последний раз президенты США и Украины встречались в конце апреля на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля и последующего витка напряженности между США и Украиной.

Новые переговоры Трампа и Зеленского должны были пройти на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где планировалось обсудить новый пакет военной помощи Украине. Однако американский президент покинул саммит досрочно из-за обострения на Ближнем Востоке, и встреча не состоялась. Итогом стал отказ лидеров G7 принять совместное заявление о поддержке Украины — по данным Reuters, из-за сопротивления США.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча саммит НАТО переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
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