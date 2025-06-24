Bloomberg написал, что саммит НАТО «пошел наперекосяк»

Разногласия стран Европы по поводу повышения расходов на оборону и комментарии Макрона об ударе США по иранским ядерным объектам могут дать Трампу повод покинуть саммит НАТО досрочно, как и встречу лидеров «Группы семи»

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Двухдневный саммит НАТО, который 24 июня открывается в Гааге на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке и продолжающегося российско-украинского конфликта, «идет наперекосяк», пишет Bloomberg.

Европейские чиновники недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом, который выступил против увеличения военных расходов на оборону стран альянса до 5% ВВП. На прошлой неделе Санчес направил генсеку НАТО Марку Рютте письмо, в котором предупредил, что не поддержит эту инициативу, для Мадрида это «было бы не только неразумным, но и контрпродуктивным». К Рютте присоединился словацкий премьер Роберт Фицо, заявив, что страна сама будет решать, как повышать свой оборонный бюджет.

Действия испанского премьера грозили сорвать встречу, отмечает Bloomberg. Европейские чиновники считают главной задачей поддержать обещание нарастить оборонные траты, на чем настаивает президент США Дональд Трамп.

Трамп также вряд ли положительно воспринял комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что американские удары по ядерным объектам Ирана 22 июня «не имеют правового основания», пишет агентство. Bloomberg напоминает, что республиканец уже резко отреагировал на слова Макрона о причинах его досрочного отъезда с саммита G7 в Канаде.

Агентство допускает, что разногласия среди стран Европы по поводу военного бюджета дадут Трампу повод покинуть и встречу в Гааге до того, как она завершится (ее начало он пропустит). Politico ранее писало, что ради республиканца саммит НАТО решили сократить и провести его без заседания Совета по Украине.

В середине июня от поездки в Гаагу отказался премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, позже аналогичное решение принял президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. На саммите не будет и премьера Японии Сигэру Исибы, вместо него Токио представит глава МИДа. Эти страны являются партнерами Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.