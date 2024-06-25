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Политика ,  
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Фон дер Ляйен добилась поддержки лидеров ЕС вопреки интригам Мишеля

Лидеры ЕС выдвинут фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Лидеры стран Евросоюза договорились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Это подтверждает Frankfurter Allgemeine Zeitung, по данным которого, председателем Евросовета станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а главой Европейской службы внешних связей — премьер Эстонии Кая Каллас. Сейчас эти должности занимают Шарль Мишель и Жозеп Боррель.

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Политика
Урсула фон дер Ляйен

Как ожидается, выдвижение произойдет на встрече 27 глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу, 27 и 28 июня. Официально кандидатов должен будет утвердить Европарламент, это должно произойти в середине июля, пишет FAZ.

Фон дер Ляйен — бывший министр обороны Германии. Еврокомиссию она возглавила в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В марте Европейская народная партия (EНП) выдвинула ее на новый срок. Как писала Politico, фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства из 27 лидеров ЕС, а затем получить не менее 361 голоса от 720 членов Европейского парламента.

Politico ранее сообщало, что глава Евросовета Шарль Мишель хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей, из-за чего сам вызвал раздражение у других еврочиновников.

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фон дер Ляйен Урсула

председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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