Глава Евросовета обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий

Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий из-за подписания миграционного соглашения с Тунисом, где Евросовет «остался в стороне». Spiegel называет конфликт чиновников «причудливой борьбой за власть»

Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий, передает Spiegel.

Так, в интервью немецкому изданию Мишель, в качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен, привел миграционное соглашение с Тунисом. По словам главы Евросовета, фон дер Ляйен подписала его совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони, однако Совет ЕС «остался в стороне».

Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала заявление Мишеля «частично ложным», отметив, что Еврокомиссия вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала лета и неоднократно докладывала послам стран-членов о наиболее важных моментах и ходе переговоров. «Комиссия пользуется полной политической поддержкой Европейского совета, в том числе в своих заключениях от июня 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — подчеркнула Подеста.

Как отмечает Spiegel, с одной стороны, Мишель обвиняет главу ЕК в превышении своих полномочий, но с другой сам превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к 2030 году — что никак не предусмотрено правилами присоединения. Конфликт между двумя еврочиновниками газета называет «причудливой борьбой за власть».

Шарль Мишель занимает должность главы Евросовета (European Council) с декабря 2019 года. Совет ЕС — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Он в том числе определяет основные стратегические направления развития ЕС. Урсула фон дер Ляйен возглавляет ЕК также с декабря 2019 года. Еврокомиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов. Комиссия работает подобно кабинету министров и состоит из 27 членов, неофициально называемых комиссарами.

Соглашение ЕС с Тунисом о «стратегическом партнерстве», о котором говорил Мишель, было подписано в середине июля. Оно предусматривает регулирование миграционных потоков, меры против торговли людьми и содействие экономическому развитию. В рамках соглашения ЕС пообещал инвестировать в развитие тунисского образования, цифровизацию и проекты в области устойчивой энергетики. FT писала, что на эти цели будет потрачено около $1 млрд.

Фон дер Ляйен тогда заявила, что это соглашение «может являться образцом для установления партнерства с другими странами региона, прототипом будущих соглашений» при решении проблем, связанных с миграцией.