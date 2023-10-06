 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Евросовета обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий

Глава Евросовета Мишель обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в превышении полномочий
Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий из-за подписания миграционного соглашения с Тунисом, где Евросовет «остался в стороне». Spiegel называет конфликт чиновников «причудливой борьбой за власть»
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий, передает Spiegel.

Так, в интервью немецкому изданию Мишель, в качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен, привел миграционное соглашение с Тунисом. По словам главы Евросовета, фон дер Ляйен подписала его совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони, однако Совет ЕС «остался в стороне».

Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала заявление Мишеля «частично ложным», отметив, что Еврокомиссия вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала лета и неоднократно докладывала послам стран-членов о наиболее важных моментах и ходе переговоров. «Комиссия пользуется полной политической поддержкой Европейского совета, в том числе в своих заключениях от июня 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — подчеркнула Подеста.

Как отмечает Spiegel, с одной стороны, Мишель обвиняет главу ЕК в превышении своих полномочий, но с другой сам превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к 2030 году — что никак не предусмотрено правилами присоединения. Конфликт между двумя еврочиновниками газета называет «причудливой борьбой за власть».

Шарль Мишель занимает должность главы Евросовета (European Council) с декабря 2019 года. Совет ЕС — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Он в том числе определяет основные стратегические направления развития ЕС.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет ЕК также с декабря 2019 года. Еврокомиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов. Комиссия работает подобно кабинету министров и состоит из 27 членов, неофициально называемых комиссарами.

Соглашение ЕС с Тунисом о «стратегическом партнерстве», о котором говорил Мишель, было подписано в середине июля. Оно предусматривает регулирование миграционных потоков, меры против торговли людьми и содействие экономическому развитию. В рамках соглашения ЕС пообещал инвестировать в развитие тунисского образования, цифровизацию и проекты в области устойчивой энергетики. FT писала, что на эти цели будет потрачено около $1 млрд.

Читайте на РБК Pro
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
ДМС не удивить: чем мотивируют сотрудников в Центральной Азии
Топ-5 ошибок на таможне: как не потерять деньги и не «заработать» статью
Как поглощение за $28 млрд поможет Cisco выйти на рынок ИИ

Фон дер Ляйен тогда заявила, что это соглашение «может являться образцом для установления партнерства с другими странами региона, прототипом будущих соглашений» при решении проблем, связанных с миграцией.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросовет превышение полномочий Тунис
Материалы по теме
Фон дер Ляйен заявила о будущем Украины и Молдавии в составе ЕС
Политика
В Брюсселе назвали случайным названный Мишелем срок принятия Украины в ЕС
Политика
Le Monde узнала о «небывалом» росте расходов президента Евросовета Мишеля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 05 окт, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 05 окт, 18:18
«РИА Новости» узнало о планах оптимизации РЭБ для подавления РЛС F-16 Политика, 05:51
Сунак обсудил с Зеленским морскую безопасность и укрепление сил ПВО Политика, 05:32
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за тайфуна Общество, 05:27
Машину кортежа кандидата в президенты США атаковали в штате Айова Политика, 04:55
Глава Евросовета обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий Политика, 04:52
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо Политика, 04:27
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров на Севастополь Политика, 03:57
Посол заявил о наращивании Испанией импорта российского газа Политика, 03:44
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 03:30
МВФ оценил потери мировой экономики с начала пандемии COVID в $3,7 трлн Экономика, 03:23
WP узнала о планировании Белым домом встречи Байдена и Си Цзиньпина Политика, 02:55
WP узнала об отказе Белого дома от требования направить Украине $24 млрд Политика, 02:42
Лидер оппозиции Польши заявил о планах Качиньского вывести Варшаву из ЕС Политика, 02:39