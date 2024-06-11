Politico узнало о плане главы Евросовета по «свержению» фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен намерена переизбраться на должность председателя Еврокомиссии, но глава Евросовета Шарль Мишель, с которым у нее давний конфликт, хочет ей помешать

Урсула фон дер Ляйен (Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters)

Глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен до встречи лидеров ЕС, где будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

После прошедших выборов в Европарламент лидеры ЕС должны договориться о претендентах на пост глав ЕК, Евросовета и Европейской службы внешних связей. Неформальная встреча пройдет 17 июня, и Мишель решает, кто может к ней присоединиться

По данным издания, Мишель действует в рамках своего плана по «свержению» фон дер Ляйен. Она возглавляет ЕК с 2019 года, а в марте Европейская народная партия (EНП) выдвинула ее на новый пятилетний срок. После выборов в Европарламент 7–9 июня, по итогам которых EНП получает 185 из 720 мандатов, фон дер Ляйен выразила уверенность в своем переназначении.

Как пишет Politico, главы стран ЕС с неодобрением отнеслись к предложению Мишеля и считают, что тот руководствуется сугубо личными мотивами: они «все сильнее раздражаются из-за его возрастающей роли» в процессе выбора кандидатуры на пост председателя ЕК. «Если он хочет устранить ее, ему следует устраниться самому», — сказал один из дипломатов.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, комментируя данные Politico, сообщила: «Это неформальный ужин членов Европейского совета. Его членом является президент Еврокомиссии. Мы ожидаем, что она примет участие».

У Мишеля и фон дер Ляйен давний конфликт, отмечает издание. Он продолжается с 2021 года, после скандала в Турции, который получил название «Софагейт» (Sofagate). В апреле того года высшие чиновники ЕС встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и тогдашним главой МИДа Мевлютом Чавушоглу. Тогда Мишель занял единственный стул рядом с президентом Турции, а фон дер Ляйен пришлось сесть на стоящий в отдалении диван. При этом с точки зрения протокола Мишель и фон дер Ляйен являются равнозначимыми фигурами. Глава ЕК пожаловалась на дискриминацию по половому признаку: «Это произошло, потому что я женщина».