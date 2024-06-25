FT рассказала о главной проблеме ВПК США на фоне бума производства

Несмотря на рост объемов заказов оружия, будущее оборонной отрасли в США не определено, ей не гарантирован устойчивый, долгосрочный рост, считают опрошенные FT эксперты

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Оборонная промышленность США переживает рекордный производственный бум в связи с ростом заказов благодаря пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню, но ее будущее остается неопределенным, сообщает Financial Times (FT).

В апреле президент США Джо Байден подписал проект о помощи союзникам в размере $95 млрд. По мнению опрошенных изданием экспертов, в отрасли произошел резкий скачок финансирования, но это не гарантирует устойчивого, долгосрочного роста, необходимого для обеспечения вооруженных сил США или их партнеров.

Аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что вливание средств на помощь «само по себе не решит проблему [непостоянного спроса] или не станет долгосрочным решением», а скорее подействует как «одноразовый пластырь».

FT отмечает, что десятилетнее соглашение в области безопасности, которое в июне подписали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден, может разорвать Дональд Трамп, если снова возглавит американскую администрацию (в Белом доме также признавали, что соглашение «не высечено в камне»), а республиканцы «оказывают ожесточенное сопротивление» принятию законопроекта о дополнительной помощи. «Из-за всей этой неопределенности промышленности действительно сложно планировать», — сказала Элизабет Хоффман, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований. По словам эксперта, отрасль не может развиваться, так, как бы хотелось ее представителям, а также конгрессу и администрации.

Вскоре после начала военного конфликта России и Украины руководители аэрокосмической и оборонной отраслей предупредили, что на наращивание темпов производства потребуются годы из-за проблем в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и «хрупкой оборонно-промышленной базы», пишет FT. Им сложно реагировать на внезапный скачок спроса, поскольку в 1990-х отрасль приняла «стратегию бережливого производства», по которой продукцию производят точно в момент, когда это нужно, и в строго необходимом количестве. В результате пять крупных оборонных компаний — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics «быстро обнаружили, что их производственные линии работают до предела».

По мнению аналитика Центра стратегических и международных исследований Марка Канциана, после одобрения помощи Украине, Израилю и Тайваню расходы Пентагона на закупку оружия и техники вырастут на 5–6% в период с 2024 по 2030 год, что пойдет на пользу оборонной промышленности, но все же это «не огромный всплеск». Оборонный бюджет США на этот год составляет $886,3 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году.

В апреле The New York Times писала, что США могут производить 360 тыс. снарядов в год, или менее десятой части того, что необходимо Украине.