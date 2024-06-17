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Бизнес ,  
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Спрос на работников ВПК на Западе вырос до максимума с холодной войны

FT: оборонные компании США и Европы планируют нанять десятки тысяч сотрудников
Общемировые военные расходы достигли рекордных $2,443 трлн. В связи с увеличением заказов оборонные компании в США и Европе ищут десятки тысяч новых сотрудников
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Международные оборонные компании в связи с увеличением заказов стремятся привлечь как можно больше сотрудников, пишет Financial Times, отмечая, что скорость найма выросла до показателей времен холодной войны.

Издание изучило планы 20 крупных и средних оборонных и аэрокосмических предприятий в Соединенных Штатах и Европе и выяснило, что в этом году они собираются нанять десятки тысяч человек. Например, у трех крупнейших военных подрядчиков США — Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics — открыто около 6 тыс. вакансий, еще десять предприятий намерены увеличить число сотрудников почти на 10%.

Компании ищут сотрудников разного уровня квалификации — от стажеров до руководителей, им нужны инженеры, разработчики программного обеспечения и аналитики в области кибербезопасности, а также сварщики и механики.

Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

«Со времен окончания холодной войны это самый напряженный период для оборонного сектора, объем заказов сильно вырос за довольно короткий период времени», — сказал гендиректор Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Ян Пай. Военные расходы во всем мире растут после начала военного конфликта России и Украины в 2022 году. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023-м они достигли рекордного показателя $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП.

По словам руководителя отдела кадров итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Антонио Лиотти поиск новых сотрудников сейчас «даже более интенсивный, чем во время предыдущих конфликтов, например в Ираке или Афганистане». Компания вместе с британской BAE Systems и японской Mitsubishi Heavy Industries работает над созданием истребителя нового поколения. К концу 2024 года Leonardo собирается нанять 6 тыс. сотрудников.

Норвежско-финская Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, с 2021 года увеличила численность персонала на 15%, до 3100 в 2023 году, а к концу 2030-го показатель может вырасти вдвое. Немецкая Rheinmetall на прошлой неделе заключила соглашение с производителем автомобильных шин Continental AG, в соответствии с которым рабочие места в компании — производителе военной техники получат сотни человек. Французская Thales, производящая ПЗРК Starstreak, за последние три года наняла 9 тыс. человек, сейчас в компании работают 81 тыс. сотрудников.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
оборона США Европа производство оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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