 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью два муниципалитета региона подверглись атаке со стороны Украины. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов, никто не пострадал, но на месте продолжают работать военные
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Ольховатского района Воронежской области для скорейшей ликвидации последствий детонации, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее он написал, что ночью атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета региона. Губернатор рассказал, что в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

«Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода», — написал губернатор.

Ольховатка — поселок городского типа, его население немногом более 3,2 тыс. человек.

На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В регионе для обеспечения безопасности жителей приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок», а также пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы. Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в Ольховатской средней школе будет перенесен на резервные дни (1-2 июля). Детские сады «Белочка» и «Сказка» находятся на ремонте. Остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме.

Ночью 25 июня силы ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа в Воронежской области. В промзоне из-за упавших обломков одного беспилотника произошел пожар — при падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно было ликвидировано, никто из граждан не пострадал. Минобороны докладывало о сбитии 30 украинских беспилотников за ночь над Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 17 июня над Воронежской областью также было сбито два беспилотника. Всего за ту ночь российские силы ПВО сбили шесть дронов, в том числе три в Липецкой области и один в Белгородской.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Воронежская область Александр Гусев ЧС
Материалы по теме
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Политика
Два человека пострадали при атаке шести дронов севернее Белгорода
Политика
Гладков заявил о массированной атаке дронов в Белгороде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для карт Общество, 12:38
«СберСити» — о том, как построить умный город и современных технологиях Недвижимость, 12:38
В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ Политика, 12:34
Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 12:30
Вам никогда не построить крупный бизнес с такими сотрудниками. Что делать Pro, 12:26
Индикатор дохода майнинга биткоина приблизился к историческому минимуму Крипто, 12:23
На Сахалине осудили четырех военных за дезертирство из зоны боев Политика, 12:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного Политика, 12:19
Жена Ассанжа рассказала, когда он станет «свободным человеком» Политика, 12:17
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 12:15
NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации Инвестиции, 12:10
Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро Спорт, 12:05
Трамп выступит на крупной криптовалютной конференции в июле Крипто, 12:01
Третьяк рассказал об отправленных Бобровскому талисманах на удачу Спорт, 11:58