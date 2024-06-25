В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Ночью два муниципалитета региона подверглись атаке со стороны Украины. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов, никто не пострадал, но на месте продолжают работать военные

Фото: Никита Попов / РБК

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Ольховатского района Воронежской области для скорейшей ликвидации последствий детонации, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее он написал, что ночью атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета региона. Губернатор рассказал, что в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

«Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода», — написал губернатор.

Ольховатка — поселок городского типа, его население немногом более 3,2 тыс. человек.

В регионе для обеспечения безопасности жителей приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок», а также пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы. Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в Ольховатской средней школе будет перенесен на резервные дни (1-2 июля). Детские сады «Белочка» и «Сказка» находятся на ремонте. Остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме.

Ночью 25 июня силы ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа в Воронежской области. В промзоне из-за упавших обломков одного беспилотника произошел пожар — при падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно было ликвидировано, никто из граждан не пострадал. Минобороны докладывало о сбитии 30 украинских беспилотников за ночь над Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 17 июня над Воронежской областью также было сбито два беспилотника. Всего за ту ночь российские силы ПВО сбили шесть дронов, в том числе три в Липецкой области и один в Белгородской.