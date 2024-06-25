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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 30 сбитых над Россией за ночь беспилотниках

Минобороны: за ночь над Россией сбили 30 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Почти все беспилотники были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Воронежской. Белгородский губернатор Гладков сообщал об атаках на Белгород и четырех пострадавших, воронежский глава Гусев — о двух сбитых дронах

За ночь средства противовоздушной обороны сбили над Россией 30 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. 29 дронов перехватили над территорией Белгородской области, еще один — над Воронежской, уточнили в ведомстве.

Белгородская область за ночь подверглась как минимум трем атакам. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированной атаке дронов на Белгород. Всего, по его данным, пострадали за ночь четыре человека.

В Белгородской области трижды объявляли тревогу: дважды режим опасности атаки беспилотников (с 23:00 мск 24 июня до 1:40 и с 3:50 до 7:00) и один раз — ракетную опасность для Белгорода и окрестностей (0:49 — 1:22 мск).

Как рассказал Гладков около 1:00, Белгород подвергся массированной атаке дронов, пострадала женщина, ее госпитализировали. В городе были повреждены четыре многоквартирных дома, в четырех квартирах выбиты окна, еще одна многоэтажка была повреждена в поселке Северный. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о повреждении газопровода.

В Воронежской области режим опасности атаки дронов сохранялся с 23:40 мск 24 июня до 6:10. Около 4:50 губернатор Александр Гусев заявил об уничтожении двух беспилотников самолетного типа, не уточнив, где именно в регионе это произошло.

По его информации, никто из мирных жителей не пострадал. Губернатор рассказал, что части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые из них разорвались, вызвав возгорание, его ликвидировали.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Воронежская область беспилотники Минобороны Вячеслав Гладков Александр Гусев
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