Во втором регионе сообщили об уничтожении беспилотников ночью

Над территорией Воронежской области силы ПВО сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. Примерно с 1:20 в регионе действует режим опасности атаки БПЛА.

«Обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Ранее о четырех сбитых дронах в Липецке сообщил местный губернатор Игорь Артамонов. По его словам, они были подавлены над промышленной зоной. Жертв в результате этих инцидентов не было.

В ночь на 14 июня в Лискинском районе Воронежской области силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков дронов был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не было, уточнял Гусев.