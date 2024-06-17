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Военная операция на Украине ,  
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Во втором регионе сообщили об уничтожении беспилотников ночью

В Воронежской области уничтожили два беспилотника
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Военная операция на Украине

Над территорией Воронежской области силы ПВО сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. Примерно с 1:20 в регионе действует режим опасности атаки БПЛА.

«Обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Ранее о четырех сбитых дронах в Липецке сообщил местный губернатор Игорь Артамонов. По его словам, они были подавлены над промышленной зоной. Жертв в результате этих инцидентов не было.

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В ночь на 14 июня в Лискинском районе Воронежской области силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков дронов был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не было, уточнял Гусев.

Теги
Воронежская область Липецкая область беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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