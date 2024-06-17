Минобороны доложило о перехвате шести дронов в трех областях

В Липецкой области два дрона уничтожили над промышленной зоной, в Воронежской опасность атаки БПЛА действовала почти всю ночь

За ночь сбиты шесть дронов самолетного типа: три в Липецкой области, два — в Воронежской, и один — в Белгородской, сообщили в Минобороны.

В то же время липецкие власти отчитались о подавлении четырех БПЛА. «Два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.

В Воронежской области опасность нападения дронов объявили в 1:23, этот режим действовал всю ночь до семи утра.

Накануне вечером один аппарат уничтожили в небе над Краснодарским краем, местное издание 93.ru уточнило, что инцидент произошел в Тихорецке.