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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны доложило о перехвате шести дронов в трех областях

Минобороны: ночью средства ПВО сбили шесть дронов над тремя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
В Липецкой области два дрона уничтожили над промышленной зоной, в Воронежской опасность атаки БПЛА действовала почти всю ночь

За ночь сбиты шесть дронов самолетного типа: три в Липецкой области, два — в Воронежской, и один — в Белгородской, сообщили в Минобороны.

В то же время липецкие власти отчитались о подавлении четырех БПЛА. «Два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.

В Воронежской области опасность нападения дронов объявили в 1:23, этот режим действовал всю ночь до семи утра.

Накануне вечером один аппарат уничтожили в небе над Краснодарским краем, местное издание 93.ru уточнило, что инцидент произошел в Тихорецке.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
дроны беспилотники Белгородская область Липецкая область Воронежская область Минобороны

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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