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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил о попытках из-за рубежа отследить поставки сербского оружия

Сюжет
Военная операция на Украине
Сербский президент рассказал, что это пытались сделать с помощью GPS-устройств на произведенных в республике ракетах и гранатах. Ранее стало известно, что сербское оружие, проданное третьим странам, попало на Украину
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

В сербское оружие некоторые лица по заданию других стран пытались вставить GPS-маячки, рассказал президент страны Александ Вучич в обращении к нации, передает республиканский портал «Новости».

По его словам, некоторые рабочие по заданию иностранных агентов пытались вставить GPS-устройства в гранаты и ракеты, чтобы затем исследовательские агентства в других странах заявили, что у них есть доказательства поставок сербского оружия, к примеру, на Украину. Вучич отметил, что теперь Сербии придется арестовать собственных граждан, причастных к этому.

Вучич также ответил на сообщения о попадании произведенного в Сербии оружия к украинской армии. Как отметил сербский лидер, его часто обвиняют в том, что он «пешка, приспешник, марионетка» президента Владимира Путина и что он все делает «по согласованию с ним». Однако теперь появились сообщения о том, что сербские вооружения после продажи другим странам оказались на Украине. Как сказал Вучич, Белград обеспечивает работу собственной оборонной отрасли, производимые гранаты и ракеты и должны использоваться в зоне боевых действий, а не «на катке или в дельфинарии» — о том, что в Сербии появятся такие объекты, он говорил в своем обращении.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

22 июня Financial Times опубликовала оценку стоимости объема поступивших на Украину сербских боеприпасов — примерно €800 млн. Вучич подтвердил, что эта сумма соответствует «приблизительным показателям» и что она представляет собой объем средств «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что она не принимает чью-либо сторону в конфликте. По его словам, Киеву и Москве Белград оружие не поставляет, но у него есть контракты с Вашингтоном, Прагой и др. — и они решают, что делать с купленной у Сербии продукцией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что российские власти будут разбираться в ходе контактов с «сербскими друзьями» с темой поставок Белградом оружия Киеву через третьи страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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