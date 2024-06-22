Вучич подтвердил экспорт оружия на €800 млн, которое могло пойти Киеву

По данным FT, Сербия экспортировала Западу боеприпасов на сумму около €800 млн, они затем попали на Украину. Вучич согласился с такой оценкой, отметив, что дальнейший реэкспорт — «не его работа». Москва осуждает помощь Киеву

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили на Украину через третьих лиц, составил примерно €800 млн, согласно оценкам, которые публикует Financial Times. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям», заявив в интервью изданию, что это — сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что не принимает чью-либо сторону в конфликте. «Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал сербский президент.

«Даже если я знаю [где находятся боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — добавил Вучич.

Он отметил, что у Сербии есть «прекрасная возможность», поскольку производимое ей оружие дешевле западного, и сказал, что общий объем экспорта сербских боеприпасов может увеличиться. Схожее мнение высказывает и министр финансов Сербии Синиша Мали: по его словам, оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тыс. человек при численности населения в 7 млн, может быстро расширяться. «Я рассматриваю это как бизнес-группу. <...> Я думаю, что наши возможности все еще намного ниже возможностей более развитых стран, но сейчас самое время», — считает он.

По оценкам дипломатов и аналитиков, опрошенных FT, участие Сербии в поставках боеприпасов на Украину настолько завуалировано, что официальные данные этого не отражают. Так, Кильский институт мировой экономики, который занимается мониторингом поддержки Украины, не отслеживал деятельность Белграда напрямую и не сталкивался с «систематическими доказательствами сербского вклада», говорит Кристоф Требеш, возглавляющий эту работу.

Научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода отмечает, что Вучич скрывает непрямую поддержку Украины, говоря «нечетко»: «Очевидно, что он не хочет признавать этого — он хочет, чтобы его ультраправые были довольны, — в то время как на самом деле Сербия [предложила] масштабную помощь Украине».

Сербия — одна из двух европейских стран, не поддержавших санкции против России после начала военной операции на Украине (вторая — Венгрия). Вучич неоднократно говорил о давлении на него из-за такой позиции.

В конце февраля прошлого года в X (бывшая Twitter) опубликовали документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Минобороны Сербии тогда эти данные опровергло, не признали их достоверность и в компании Krusik. Москва направила Белграду запрос, чтобы прояснить позицию Сербии по вопросу поставок оружия.

В апреле того же года Reuters со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщил, что Белград согласился поставлять оружие Киеву или уже сделал это. Сербия опровергла это, назвав «очередным вбросом». Министр обороны страны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло оказаться на Украине, но не по воле Белграда, а из-за стран, которые не соблюдают двусторонние договоры.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле считают, что это не способствует урегулированию конфликта.