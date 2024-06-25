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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало о скором выделении США нового пакета помощи Украине на $150 млн

AP: США 25 июня объявят о новом пакете помощи Украине с боеприпасами на $150 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
В пакет войдут снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и др. Россия осуждает поставки западного оружия Украине
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Во вторник, 25 июня, Вашингтон намерен объявить о предоставлении новой военной помощи Киеву — критически необходимых боеприпасвов — на $150 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По их словам, пакет будет включать снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 105 и 155 мм, противотанковое, стрелковое оружие, гранаты. Данных о том, будут ли входить в этот транш помощи новые дальнобойные ракеты ATACMS, нет, сказал один из источников. По его словам, в пакет не входят кассетные боеприпасы.

Последний раз США объявляли о военной помощи Украине 7 июня, когда президент Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сумма составляла $225 млн. Вашингтон весной стал регулярно выделять новую военную помощь Киеву после полугодичного перерыва, возникшего из-за сложностей с одобрением бюджетных ассигнований на эти цели.

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Фото:Reuters

Минобороны накануне, 23 июня, заявило об ответственности США за удар ракетами ATACMS по Севастополю, жертвами которого стали четыре человека, пострадавших — более 150. В военном ведомстве отметили, что полетные задания в эти ракеты «вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США» и пообещали не оставить «подобные действия <...> безответными».

В Госдепе 24 июня заявили, что Вашингтон всегда сожалеет о гибели мирных жителей в ходе конфликтов и что Киев использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно».

Москва подчеркивала, что военная помощь других стран Киеву не повлияет на ход боевых действий, но принесет Украине дополнительные проблемы.

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