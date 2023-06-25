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Дело о мятеже Пригожина ,  
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МЧС объявило о снятии всех ограничений на трассах в Ростовской области

МЧС: сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области
Техника ЧВК «Вагнер» начала выходить из региона в ночь на 25 июня. МЧС сообщило о снятии ограничений на движение
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Все ограничения на движение по трассам Ростовской области, введенные 24 июня, отменены, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как уточняет агентство, въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. При этом выезд из Ростовской области оставался свободен. Трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) 24 июня перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. Водителей также просили воздержаться от поездок по трассе М-2 «Крым».

Эти меры были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. На этом фоне власти призвали ростовчан оставаться дома и ограничили движение из-за прохода военной техники.

Президент Владимир Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК России).

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.

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В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уходе вагнеровцев из Ростова-на-Дону. Позже об отходе подразделений ЧВК также сообщили воронежские власти.

Мэр Ростова Алексей Логвиненко ранее сообщил, что военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Он пообещал отремонтировать дороги за два дня

МЧС объявило о снятии всех ограничений на трассах в Ростовской области
МЧС объявило о снятии всех ограничений на трассах в Ростовской области

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Ростовская область МЧС дороги ограничения
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