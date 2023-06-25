Politico узнало о нежелании ЕС наказывать третьи страны за помощь России

В рамках 11-го пакета санкций ЕС объявил о создании механизма ограничений против третьих стран за помощь России. Politico пишет, что этот механизм было решено применять только «в крайнем случае», предпочитая дипломатию

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Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций объявил о создании механизма ограничений против третьих стран и компаний в этих странах, которые помогают России обходить ограничения в отношении ряда технологий и товаров, однако применять этот механизм ЕС, скорее всего, не решится, пишет Politico.

Как отмечает издание, некоторые страны ЕС, например Германия, считают, что вторичные санкции должны стать «крайней мерой» из-за угрозы сближения России с азиатскими странами.

«Мы не хотим рисковать сразу переходом к карательным мерам, которые влекут за собой огромный потенциальный риск подтолкнуть компании, особенно в Центральной Азии, в объятия Путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», — сообщил Politico неназванный европейский дипломат.

По данным издания, в рамках подписания 11-го санкционного пакета страны ЕС условились, что дипломатия и адресная работа должны иметь приоритет над наказанием третьих стран, которых заподозрили в нарушении режима санкций. «Если можно предотвратить уклонение от санкций за счет более тесного сотрудничества, это всегда предпочтительнее», — цитирует документ Politico.

Евросоюз сообщил о введении против России 11-го пакета санкций 23 июня. Помимо рестрикций против российских физических и юридических лиц, в рамках нового пакета будет создан механизм поэтапного введения ограничений против третьих стран, которые помогают России обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения. Такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с третьей страной не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель намерен впервые в своей санкционной практике вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций — «исключительные, крайние меры», следует из сообщения на сайте Европейского совета.

Как следует из документа, сначала Брюссель должен принимать меры в отношении «операторов третьих стран», содействующих обходу санкций. После этого ЕС «возобновит конструктивный диалог с соответствующей третьей страной с целью обеспечения принятия мер по исправлению положения, чтобы удержать других операторов от аналогичного поведения».

Затем Евросовет информируется об итогах взаимодействий с третьей страной. Если они признаны неудовлетворительными, «союз должен иметь возможность принять дальнейшие меры». «В качестве крайней меры целесообразно ввести возможность ограничения продажи, поставки, передачи или экспорта чувствительных товаров и технологий двойного назначения или товаров и технологий, способствующих укреплению военного, технологического или промышленного потенциала России или к развитию сектора обороны и безопасности России», — говорится в документе. Решения о включении «третьей страны» и целевых товаров или технологий в сферу действия этой меры «должны приниматься советом единогласно», говорится в документе.

ЕС еще в мае указывал, что некоторые соседние с Россией страны ощутили потребность в продукции, поставки которой в Россию сократились из-за санкций. «Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — говорил спецпосланник ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан.



Согласно европейской внешнеторговой статистике, после начала боевых действий на Украине и ввода санкций, с конца весны — начала лета 2022 года, ряд стран СНГ, включая участников Евразийского экономического союза (в ЕАЭС, помимо России, входят Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия), заметно нарастили импорт промышленных товаров из Евросоюза. Но при этом в январе—апреле поставки уже снизились по сравнению с показателями конца прошлого года.

Российские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на цели российской спецоперации на Украине.