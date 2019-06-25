Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

В настоящее время инженеры и военные проводят испытания различных элементов С-500 с запуском новых ракет, которые не имеют аналогов в мире, отметил вице-премьер Юрий Борисов

Пульт управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Новейшая система противовоздушной обороны С-500 поступит на вооружение в Российскую армию раньше запланированных сроков. Об этом заявил курирующий ракетно-космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы», — сообщил он журналистам на форуме «Армия-2019».

По словам вице-премьера, сейчас идут поэтапные испытания разных элементов этого ракетного комплекса «с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире».

С-500 «Прометей» — новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Ее разработкой занимается концерн «Алмаз-Антей». С-500 способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе.