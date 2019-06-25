Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

Новейшая система противовоздушной обороны С-500 поступит на вооружение в Российскую армию раньше запланированных сроков. Об этом заявил курирующий ракетно-космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы», — сообщил он журналистам на форуме «Армия-2019».
По словам вице-премьера, сейчас идут поэтапные испытания разных элементов этого ракетного комплекса «с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире».
С-500 «Прометей» — новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Ее разработкой занимается концерн «Алмаз-Антей». С-500 способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе.