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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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В Минобороны анонсировали передачу С-500 в войска

Появление в войсках новейших зенитных ракетных систем С-500 ожидается в ближайшее время, их уже осваивают учащиеся Военной академии воздушно-космической обороны. Об этом сообщил газете «Красная звезда» начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, будущие специалисты зенитных ракетных войск осваивают комплексы в учебном центре в Гатчине. «В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», — сказал Ляпоров.

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В феврале 2017 года в Минобороны заявили, что первые образцы С-500 планируют выпустить к 2020 году. В мае 2018 года президент Владимир Путин призвал завершить разработку системы С-500, способной поражать цели в ближнем космосе, и начать подготовку к ее серийному производству. Тогда же американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщал, что комплекс в ходе испытания поразил цель на расстоянии 480 км, что, по словам авторов материала, на 80 км превосходит рекорд по дальности для ЗРК. В сентябре вице-премьер Юрий Борисов говорил, что работа над С-500 «Прометей» практически завершена.

Теги: ЗРК, С-500, Минобороны, зенитные ракетные системы
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