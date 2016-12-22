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МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России
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МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России
ЧМ-2018, 25 июн, 23:44
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МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России
МИД России осудил саудовские СМИ за присоединение к «очернению российских спортсменов». Речь идет о статье, где утверждалось, что россияне победили саудовцев лишь благодаря допингу
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Обвинения российских футболистов в применении допинга являются бездоказательными, а саудовские СМИ, публикуя эту информацию, присоединились к очернению российских спортсменов. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

Речь идет о статье саудовского интернет-издания Sada. Статья под названием «Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с «Зелеными» [сборная Саудовской Аравии по футболу]» была опубликована 19 июня. В статье автор ссылался на неназванный немецкий телеканал и утверждал, что российская сборная победила сборную Саудовской Аравии только благодаря использованию запрещенных веществ. При этом якобы причастны к этому российские спецслужбы, которые помогли скрыть от ФИФА факт употребления российскими спортсменами запрещенных препаратов.

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Российский МИД делает вывод, что первоисточником этих обвинений является немецкий телеканал ARD, который ранее снял целую серию фильмов о допинге в российском спорте.

​«Аналогичные обвинения ранее появились на странице твиттер-аккаунта @almaniahcom, где упоминается репортаж немецкой телерадиовещательной корпорации ARD», — заметили в российском внешнеполитическим ведомстве.

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В своем комментарии МИД напомнил, что 22 мая ФИФА, не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью согласилось с решением о закрытии дела.

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Помимо этого, как заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, присутствовавший на матче наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с российским президентом Владимиром Путиным. «Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — заключил российский МИД.

Сборные России и Саудовской Аравии встречались в матче-открытии ЧМ-2018. Россияне тогда одержали победу над саудовцами со счетом 5:0. После этого матча в США, в частности, стали звучать призывы с требованием проверить сборную России на допинг.

Автор: Мария Бондаренко.
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