МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России

МИД России осудил саудовские СМИ за присоединение к «очернению российских спортсменов». Речь идет о статье, где утверждалось, что россияне победили саудовцев лишь благодаря допингу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Обвинения российских футболистов в применении допинга являются бездоказательными, а саудовские СМИ, публикуя эту информацию, присоединились к очернению российских спортсменов. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

Речь идет о статье саудовского интернет-издания Sada. Статья под названием «Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с «Зелеными» [сборная Саудовской Аравии по футболу]» была опубликована 19 июня. В статье автор ссылался на неназванный немецкий телеканал и утверждал, что российская сборная победила сборную Саудовской Аравии только благодаря использованию запрещенных веществ. При этом якобы причастны к этому российские спецслужбы, которые помогли скрыть от ФИФА факт употребления российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Российский МИД делает вывод, что первоисточником этих обвинений является немецкий телеканал ARD, который ранее снял целую серию фильмов о допинге в российском спорте.

​«Аналогичные обвинения ранее появились на странице твиттер-аккаунта @almaniahcom, где упоминается репортаж немецкой телерадиовещательной корпорации ARD», — заметили в российском внешнеполитическим ведомстве.

В своем комментарии МИД напомнил, что 22 мая ФИФА, не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью согласилось с решением о закрытии дела.

Помимо этого, как заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, присутствовавший на матче наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с российским президентом Владимиром Путиным. «Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — заключил российский МИД.

Сборные России и Саудовской Аравии встречались в матче-открытии ЧМ-2018. Россияне тогда одержали победу над саудовцами со счетом 5:0. После этого матча в США, в частности, стали звучать призывы с требованием проверить сборную России на допинг.