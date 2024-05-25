Гидрологи не исключили военные цели открытия шлюзов на ДнепроГЭС

Об открытии Киевом всех шлюзов на ДнепроГЭС и массовом сбросе воды накануне сообщил Сальдо. Опрошенные РБК гидрологи не исключили военных целей данного действия, при этом о массовых затоплениях, по их словам, речи не идет

ДнепроГЭС (Фото: Сергей Томко / ТАСС)

Массовый сброс воды из-за открытых Киевом шлюзов на ДнепроГЭС может привести к затоплению отдельных участков и построек, однако «это еще не катастрофический сюжет», заявил РБК доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.

Он пояснил, что для оценки рисков затопления надо понимать с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или например обводнения дельты, или в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику.

«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет. Энергодару скорее всего ничего не грозит, так как площадки АЭС и все системы рассчитываются на очень высокий уровень надежности», — подчеркнул гидролог.

Инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук в разговоре с РБК уточнил, что возможное подтопление бывшего Каховского гидроузла также не представляет серьезной угрозы.

«Во-первых, скорость продвижения воды будет достаточно медленной. Но важно не находиться в ложах водохранилища и быть аккуратными», — отметил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что сброс воды связан с тем, что две гидроэлектростанции выведены из строя. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо контролировать уровень воды и при необходимости сбрасывать ее, заключил Беднарук.

ДнепроГЭС — крупнейшая на Украине ГЭС (находится на подконтрольной Киеву части Запорожской области), это пятая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Первые четыре — Киевская, Каневская (в Черкасской области), Кременчугская (Кировоградская область), Среднеднепровская (Днепропетровская область). Шестой была Каховская ГЭС, плотина которой была разрушена. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. После прорыва началось затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра.

Накануне вечером губернатор Херсконской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. «Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — предупредил он. По его словам, населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит потоп, но в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.

Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура отмечал, что в поднятия уровня воды в Каховском водохранилище до отметки 16 м, вода поступит в Северо-Крымский канал. По его словам, это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств на территории России, но в то же время снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, которое находится на подконтрольной Киеву территории.

Позднее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов написал, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми, а их могли перепутать с шандорными затворками (временные затворы, которые размещают в канале для проведения ремонтных или аварийных работ) на гребне (верхняя часть плотины) ДнепроГЭС.

В конце марта директор оператора объекта «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что станция прекратила работу на фоне повреждений. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.