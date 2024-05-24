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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС

Сальдо: Киев открыл все шлюзы с ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды
Сюжет
Военная операция на Украине
В ближайшие дни уровень воды в Днепре будет увеличиваться из-за открытия всех шлюзов с ДнепроГЭС, заявил Сальдо и обвинил в этом власти Украины. Киев прежде сообщал о мощных ударах по станции и риске ее утраты
ДнепроГЭС
ДнепроГЭС (Фото: Сергей Томко / ТАСС)

Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине гидроэлектростанции на реке Днепр (ДнепроГЭС), сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», — написал он.

По его словам, прибрежным населенным пунктам в Херсонской области не грозит «большой потоп», но находящиеся в дельте Днепра острова может подтопить.

ДнепроГЭС расположена в городе Запорожье, контролируемом властями Украины. Эта ГЭС — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, самая мощная гидроэлектростанция (1569 МВт), находящаяся под контролем Киева.

Украинские власти в конце марта сообщали об обстрелах ДнепроГЭС. По данным оператора «Укргидроэнерго», были попадания по гидросооружениям и плотине, а на станции начался пожар.

«Мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощностью она сможет работать. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — описывал последствия ударов директор оператора Игорь Сирота.

Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram

В тот же день Минэнерго Украины назвало удары по энергетическим объектам самыми масштабными за последнее время.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Около года назад, 6 июня 2023-го, разрушилась плотина другой станции — Каховской ГЭС. Начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, уровень Днепра вырос, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. В 2023 году ущерб оценивали в 11,5 млрд руб.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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