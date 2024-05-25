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Военная операция на Украине ,  
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Власти рассказали о последствиях открытия шлюзов ДнепроГЭС для Крыма

Гура: в случае открытия шлюзов на ДнепроГЭС воды для орошения будет больше
Сюжет
Военная операция на Украине
Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В случае открытия Киевом шлюзов ДнепроГЭС и поднятия уровня воды в Каховском водохранилище до отметки 16 м, вода поступит в Северо-Крымский канал. Об этом рассказал «РИА Новости» глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

По его словам, это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств на территории России, но в то же время снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, которое находится на подконтрольной Киеву территории.

По Северо-Крымскому каналу вода из Днепра поступала в Крым до 2014 года, она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. После присоединения полуострова к России, Украина перегородила русло канала дамбой, что полностью перекрыло водоснабжение острова по каналу. 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции, Аксенов заявил, что водная блокада полуострова закончилась, поскольку российская армия взяла под контроль «узел в Новой Каховке», где была создана преграда. Вода в Северо-Крымский канал поступала из Каховского водохранилища на Днепре, но оно обмелело в начале июня 2023 года после разрушения плотины Каховской ГЭС.

ДнепроГЭС расположена в городе Запорожье, контролируемом властями Украины. Эта ГЭС — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, самая мощная гидроэлектростанция, которая находится под контролем Киева.

ГЭС-1 и ГЭС-2 образуют единый комплекс, который расположен под одной плотиной ДнепроГЭС. Длина здания составляет 236 м, а ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт.

Запорожская область вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов вступила в состав России осенью 2022 года.

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Накануне вечером губернатор Херсконской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС.

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — предупредил он. По его словам, населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит потоп, но в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.

Позднее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов написал, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми, а их могли перепутать с шандорными затворками (временные затворы, которые размещают в канале для проведения ремонтных или аварийных работ) на гребне (верхняя часть плотины) ДнепроГЭС.

В конце марта директор оператора объекта «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что станция прекратила работу на фоне повреждений. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
ДнепроГЭС Херсонская область плотина
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