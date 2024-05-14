Белоусов закончил речь в Совфеде фразой «ошибаться можно, врать нельзя»
Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов в завершение выступления в Совете Федерации назвал принцип, которым он руководствуется в жизни. Трансляция заседания шла на канале верхней палаты парламента в Rutube.
«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя», — сказал Белоусов, завершая свою речь. В зале раздались аплодисменты.
В Совфеде проходили консультации по кандидатуре Белоусова на пост главы Минобороны. По их итогам сенаторы подготовят постановление палаты и письмо с информацией о прошедшем обсуждении, которые направят главе государства.
Президент России Владимир Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны и предложил назначить на этот пост первого вице-премьера Белоусова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил такой выбор необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».
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