Белоусов закончил речь в Совфеде фразой «ошибаться можно, врать нельзя»

Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов в завершение выступления в Совете Федерации назвал принцип, которым он руководствуется в жизни. Трансляция заседания шла на канале верхней палаты парламента в Rutube.

«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя», — сказал Белоусов, завершая свою речь. В зале раздались аплодисменты.

В Совфеде проходили консультации по кандидатуре Белоусова на пост главы Минобороны. По их итогам сенаторы подготовят постановление палаты и письмо с информацией о прошедшем обсуждении, которые направят главе государства.

Президент России Владимир Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны и предложил назначить на этот пост первого вице-премьера Белоусова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил такой выбор необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».