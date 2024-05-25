Молдавия запросила экстрадицию Илана Шора у России
Кишинев запросил у Москвы экстрадицию лидера молдавского оппозиционного блока «Виктория» и предпринимателя Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике. Об этом сообщила глава Минюста Молдавии Вероника Михайлов-Морару в эфире телеканала TVR Moldova.
По ее словам, ведомство не было официально проинформировано о том, что у оппозиционного политика есть гражданство России.
Глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Шор считается гражданином России с начала этого года.
16 мая в интервью российскому блогеру Стасу Васильеву Шор заявил, что получил российское гражданство. При этом он выступил против предложения блогера отказаться от израильского паспорта. Российское гражданство стало для Шора третьим после гражданства Молдавии и Израиля.
В апреле на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Виктория». Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну говорил, что действия оппозиционеров могут быть квалифицированы как государственная измена.
В марте Национальная молдавская партия направила ходатайство о лишении Шора гражданства Молдавии. Глава аппарата президента страны Адриан Бэлуцел сообщил, что Санду рассмотрит ходатайство.
В 1998 году Шор основал одноименную евроскептическую партию, которую Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года признал неконституционной и ликвидировал. Сам Шор в 2017 году заочно получил семь с половиной лет лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через банковскую систему Молдавии. На фоне уголовного преследования бизнесмен покинул республику.
В апреле 2023 года молдавский Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу. В 2019–2023 годах Шор также заочно был депутатом молдавского парламента.
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