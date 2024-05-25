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Политика ,  
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Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию

МВД Финляндии: Хельсинки по новым правилам будут направлять беженцев в Россию
В случае принятия нового закона, беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией кроме тех людей, кто находится в уязвимом положении. 15 апреля власти страны закрыли границу с Россией до «особого распоряжения»
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Новый правительственный законопроект обяжет сотрудников пограничной службы Финляндии направлять беженцев, которые въезжают в страну без объяснения причин, обратно в Россию, даже если Москва не захочет их принимать. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.

«Мы предполагаем, что как только этот закон вступит в силу, то в любом случае он (беженец — прим. РБК) будет возвращен российской стороне», — утверждает она.

Правительство внесло в парламент законопроект о безопасности границ 21 мая. Если он вступит в силу, то беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией. Исключение составляют лица, находящиеся в особо уязвимом положении, такие как дети и инвалиды, а также лица, которым грозит, например, смертная казнь или пытки.

Эти вопросы будут оцениваться пограничниками на границе, на них ляжет ответственность за установление уязвимости лиц, ищущих убежища, рассказала Рантанен. Для принятия законопроекта необходима поддержка главной оппозиционной партии, Социал-демократической партии. Глава МВД полагает, что закон будет одобрен парламентом.

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Фото:IMAGO / Vesa Moilanen / Global Look Press

Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Меры неоднократно продлевались Хельсинки. 15 апреля все пропускные пункты закрылись до «особого распоряжения».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что после принятия законопроекта о границе власти страны постараются «осторожно открыть границу».

Россия отвергла обвинения в содействии нелегальным беженцам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». По его словам, диалога Москвы и Хельсинки по этой теме как такового сейчас нет, и это произошло не по вине российской стороны.

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Теги
Георгий Смирнов
Финляндия МВД беженцы Россия
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