Российская армия заняла Архангельское

Российские войска взяли под контроль село Архангельское в 3 км от занятого в начале мая Очеретино. Главком ВСУ называл покровское направление одним из самых тяжелых мест

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Село Архангельское расположено в Красноармейском (Покровском) районе ДНР. Оно находится примерно в 3 км к северо-востоку от поселка Очеретино (о его взятии в Минобороны сообщили в начале мая) и примерно в 20 км к западу от окраин Горловки. Согласно переписи населения 2001 года, в нем проживали 285 человек.

«Кроме того [подразделения группировки войск «Центр»], нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка», — заявили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны украинской стороны в Харьковской области, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на этом же направлении. Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи в Запорожской области.

23 мая главком ВСУ Александр Сырский назвал покровское направление среди самых тяжелых мест для украинской армии. Генштаб Украины 25 мая сообщил, что российские войска добились успеха восточнее села Евгеновка на этом направлении. Архангельское находится восточнее Евгеновки.

В целом за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР.