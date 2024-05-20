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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли Белогоровку

Минобороны: российские войска взяли Белогоровку в ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения спустя полтора года восстановили контроль над Белогоровкой
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные из «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны.

Белогоровка расположена в Северодонецком районе, к 2019 году население поселка составляло более 800 человек. Расстояние от поселка до Лисичанска составляет около 10 км.

Белогоровка была занята российскими войсками в ходе операции по взятию Лисичанска и Северодонецка в июле 2022 года. ВСУ вернули контроль над селом спустя несколько месяцев. С тех пор в этом районе велись интенсивные бои.

На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям бригады ВСУ в районе Глубокого, отражены две контратаки в районах Волчанска и Старицы;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кузьмино;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Константиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово, Очеретино, отражена контратака в районе Соловьево;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, отражена контратака в районе Владимировки;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Работино, Новопокровка.
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ЛНР Минобороны

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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