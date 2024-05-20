Российские войска взяли Белогоровку

Российские подразделения спустя полтора года восстановили контроль над Белогоровкой

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные из «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны.

Белогоровка расположена в Северодонецком районе, к 2019 году население поселка составляло более 800 человек. Расстояние от поселка до Лисичанска составляет около 10 км.

Белогоровка была занята российскими войсками в ходе операции по взятию Лисичанска и Северодонецка в июле 2022 года. ВСУ вернули контроль над селом спустя несколько месяцев. С тех пор в этом районе велись интенсивные бои.

На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения: