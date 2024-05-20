Российские войска взяли Белогоровку
Российские военные из «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Белогоровка в ЛНР, сообщило Минобороны.
Белогоровка расположена в Северодонецком районе, к 2019 году население поселка составляло более 800 человек. Расстояние от поселка до Лисичанска составляет около 10 км.
Белогоровка была занята российскими войсками в ходе операции по взятию Лисичанска и Северодонецка в июле 2022 года. ВСУ вернули контроль над селом спустя несколько месяцев. С тех пор в этом районе велись интенсивные бои.
На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям бригады ВСУ в районе Глубокого, отражены две контратаки в районах Волчанска и Старицы;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кузьмино;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Константиновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово, Очеретино, отражена контратака в районе Соловьево;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, отражена контратака в районе Владимировки;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Степногорск, Работино, Новопокровка.
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