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Выборы президента США ,  
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Маск согласился стать ведущим дебатов Трампа и Байдена

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Илон Маск заявил о готовности стать ведущим дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом при участии независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего.

«Конечно», — ответил бизнесмен в Х на соответствующее предложение Кеннеди-младшего.

Ранее Маск также поддержал участие Кеннеди-младшего в дебатах, написав об этом в Х.

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Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня на телеканале CNN. На 10 сентября на ABC запланирован второй раунд. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

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Илон Маск Роберт Кеннеди-младший Джо Байден Дональд Трамп дебаты
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