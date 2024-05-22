Маск согласился стать ведущим дебатов Трампа и Байдена

Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Илон Маск заявил о готовности стать ведущим дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом при участии независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего.

«Конечно», — ответил бизнесмен в Х на соответствующее предложение Кеннеди-младшего.

Ранее Маск также поддержал участие Кеннеди-младшего в дебатах, написав об этом в Х.

Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня на телеканале CNN. На 10 сентября на ABC запланирован второй раунд. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.