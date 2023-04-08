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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что Украины «не будет на планете»

Дмитрий Медведев: Украина никому не нужна и ее не будет на планете
Беженцами с Украины после начала военной операции России стали миллионы человек, Медведев назвал это признаком «ненужности» соседнего государства для самих его граждан. По данным ООН, большинство беженцев с Украины вернулись домой
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет». Об этом он написал во «ВКонтакте».

Политик выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20». Бывший президент полагает, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет.», — резюмировал Медведев.

При этом в 2010 году Медведев говорил, что Россия и Украина — очень близкие страны, уровень отношений которых следует перевести в партнерские, а также призывал «реанимировать» сотрудничество Москвы и Киева.

Кремль заверял, что об оккупации Украины в ходе военной операции речи не идет. Осенью по итогам референдумов Россия присоединила к себе республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. Президент Владимир Путин говорил при этом, что Россия могла бы стать «единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах».

По данным ООН на 4 апреля 2023 года, после начала российской военной операции, Украину покинули более 17 млн человек, затем обратно вернулись 11,6 млн. Больше всего человек оказались в Польше, Венгрии, России и Румынии. В Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».

Медведев заявил, что Украины «не будет на планете»
Медведев заявил, что Украины «не будет на планете»

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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