Медведев заявил, что Украины «не будет на планете»

Дмитрий Медведев: Украина никому не нужна и ее не будет на планете

Беженцами с Украины после начала военной операции России стали миллионы человек, Медведев назвал это признаком «ненужности» соседнего государства для самих его граждан. По данным ООН, большинство беженцев с Украины вернулись домой

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет». Об этом он написал во «ВКонтакте».

Политик выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20». Бывший президент полагает, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет.», — резюмировал Медведев.

При этом в 2010 году Медведев говорил, что Россия и Украина — очень близкие страны, уровень отношений которых следует перевести в партнерские, а также призывал «реанимировать» сотрудничество Москвы и Киева.

Кремль заверял, что об оккупации Украины в ходе военной операции речи не идет. Осенью по итогам референдумов Россия присоединила к себе республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. Президент Владимир Путин говорил при этом, что Россия могла бы стать «единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах».

По данным ООН на 4 апреля 2023 года, после начала российской военной операции, Украину покинули более 17 млн человек, затем обратно вернулись 11,6 млн. Больше всего человек оказались в Польше, Венгрии, России и Румынии. В Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».