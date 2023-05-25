Песков: нет разницы, какое подразделение стоит за атакой дронов на Кремль, это сделал Киев

Песков ответил на статью NYT о роли Киева в атаке дронов на Кремль

Не имеет значения, какое именно подразделение стоит за атакой дронов на Кремль, ответственность за это все равно лежит на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков комментировал публикацию газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины. В публикации также говорится, что операция могла проводиться без контроля украинских властей.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем», — сказал Песков.

По его словам, именно из этого исходят в Кремле.

В ночь на 3 мая на Кремль совершили атаку беспилотники. Дроны вывели из строя военные и спецслужбы. Один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. В результате атаки никто не пострадал.

Песков сообщил позднее, что президент России Владимир Путин в этот момент находился в своей резиденции в ново-Огарево.

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