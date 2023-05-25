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Политика ,  
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Песков ответил на статью NYT о роли Киева в атаке дронов на Кремль

Песков: нет разницы, какое подразделение стоит за атакой дронов на Кремль, это сделал Киев

Не имеет значения, какое именно подразделение стоит за атакой дронов на Кремль, ответственность за это все равно лежит на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков комментировал публикацию газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины. В публикации также говорится, что операция могла проводиться без контроля украинских властей.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем», — сказал Песков.

По его словам, именно из этого исходят в Кремле.

В ночь на 3 мая на Кремль совершили атаку беспилотники. Дроны вывели из строя военные и спецслужбы. Один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. В результате атаки никто не пострадал.

Песков сообщил позднее, что президент России Владимир Путин в этот момент находился в своей резиденции в ново-Огарево.

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Теги
Дмитрий Песков Кремль дроны

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