FT узнала об идее передать прибыль от замороженных активов России Украине
В ЕС рассматривают возможность передачи прибыли от реинвестирования заблокированных российских активов Украине, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Газета пишет, что замороженные средства (по данным правительства Бельгии, это почти €197 млрд, из них €180 млрд — активы Центробанка, они находятся в финансовой компании Euroclear) в первом квартале этого года принесли прибыль в размере € 734 млн.
«Финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами», — сказал один из собеседников издания и допустил, что их могут передать Киеву.
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