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Финансы ,  
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Набиуллина заявила о переговорной позиции по замороженным резервам России

Глава ЦБ Набиуллина: Россия продолжает работу по возврату замороженных резервов
Президент России ввел ограничение на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран, что формирует переговорную позицию Москвы по возвращению замороженных резервов, заявила глава ЦБ
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах, у России есть переговорная позиция по данному вопросу. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого, сейчас российские резервы формируются ЦБ исходя из того, какие активы не могут использоваться для санкционного давления и как изменяется внешняя торговля страны.

Набиуллина заверила, что у России есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах, поэтому страна может чувствовать себя «достаточно спокойно».

В середине марта прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия из-за санкций США, ЕС и других стран лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд.

В апреле 2022 года ЦБ запретил нерезидентам из недружественных стран осуществлять переводы из России за рубеж. Речь шла о 43 странах, в том числе Великобритании, Германии и США. С тех пор регулятор не раз продлевал запрет, сейчас он действует до 30 сентября 2023 года.

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Как поясняли в Банке России, целью ограничений является предотвращение вывода средств с российского финансового рынка и поддержание финансовой стабильности.

В середине мая прошлого года ЦБ уточнил, что нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут перечислять средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте без открытия счета «в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг».

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 13 апреля сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность направить на восстановление Украины замороженные резервы ЦБ России на сумму $300 млрд.

Она напомнила, что конгресс США ранее одобрил поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.

Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается.

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Виктория Громова Виктория Громова
Эльвира Набиуллина ЦБ Россия активы

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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